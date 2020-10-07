市值拚5,000億元？外資挺聯電 目標價喊上45元

晶圓代工大廠聯電（2303）利多不斷，繼野村、高盛等外資喊進後，瑞銀證券最新報告，預測聯電和美光的訴訟案一年內不會有解，反觀8吋晶圓產能吃緊，是時候回歸聯電基本面進行積極布局，不僅上調聯電為「買進」評等，目標價還拉高到45元為市場第一高。

聯電今反應利多翻漲，若達陣瑞銀的目標價，隱含聯電市值可達5,700多億元。

瑞銀表示，先前對聯電評價中立，主要是與美光訴訟案可能導致獲利明顯壓縮，但目前來看，雙方訴訟半年到一年內應不會有解，反而是時機好好審視聯電基本面。最近8吋晶圓需求強勁，加上28奈米產能利用率好轉，聯電已啟動結構性成長。

瑞銀此前分析，8吋晶圓只在未來二到三年受到自動化、工業物聯網等新需求推動，但第3季以來，大型驅動IC、電源IC及5G手機帶動RF需求增長，8吋晶圓吃緊狀況比瑞銀預測更早也更劇烈。預測此熱度將續航到2021年，來自更多的5G手機及電視解決方案推陳出新使驅動IC訂單增加。

此外，瑞銀也看好聯電受惠中芯被禁，預測第4季和明年第1季，聯電的8吋晶圓均價（blended ASP）將分別增加5%。

28奈米來看，瑞銀指出，聯電產能利用率拉升後，28及22奈米發展終於有趕上台積電（2330）技術的表現。預測2021-2022年聯電28奈米每晶圓折舊各下滑46%、70%，2022年28奈米毛利率上看60%，此兩年聯電整體的毛利率可達29.7%、35.8%。

瑞銀將聯電2021-2022年EPS大幅上修13%、11%，來到2.59元、3.36元，較市場財測高出40%之多。目標價則採用聯電2021-2024年股東權益報酬率可達16.2%，及2021年EPS搭配2.35倍股淨比，算出45元高價。