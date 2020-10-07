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外資喊買台積電 目標價上調到600元

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
台積電。聯合報系資料照
台積電。聯合報系資料照

蘋果宣布新品發表會將在10月13日（台北時間14日）舉辦，市場預期5G iPhone將正式登場，趕在台積電（2330）9月營收及下周法說會前，亞系外資最新報告重申買進評等，且一口氣將目標價由460元調高至600元，主要就是看好蘋果新機效應。

蘋果宣布將在美西時間13日上午10時（台北時間14日凌晨1時）舉行線上新品發表會，邀請函以「嗨，速度」（Hi, Speed）為主題，市場認為5G版iPhone即將發表，且最快可在16日開始預購。

蘋果首款5G iPhone將上市，亞系外資認為，新機價格門檻降低且支援5G，預估將可能引爆2014年以來最大換機潮，台灣相關蘋果供應鏈中，台積電通吃蘋果A14處理器、及新款Mac系列ARM架構處理器，看好台積電明年蘋果訂單將年增42%。

亞系外資表示，台積電5奈米先進製程優勢下，將同步受惠平均銷售單價提高的題材，亞系外資預估，台積電第3季營收將季增9%，隨著iPhone 12推出，預估第4季營收季增8%，較市場原來的持平看法優。

亞系外資指出，明年5奈米製程放量將同步推升營收、毛利率及獲利，上修今明年每股盈餘估，分別從年增2%、10%調高至3%、18%，且重申買進評等，目標價由原先的460元調高至600元。

台積電今（7）日開低走高，早盤以435元開出，下跌4.5元，盤中翻紅拉升至441.5元，上漲2元，盤中漲幅0.11%。

台積電 蘋果供應鏈

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