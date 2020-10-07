蘋果確定13日發表新品 蘋概股表現冷靜

一如稍早傳言，蘋果已確認在美國時間13日上午10時發表新品，邀請函上「Hi，Speed」標語，顯示將發表網速更快的5G iPhone。至於蘋概股因已提前反映此消息，早盤表現冷靜，指標股鴻海（2317）、台積電（2330）開盤都以下跌開出，僅大立光（3008）呈現上揚。

此次在台北時間14日凌晨將發表的產品，就目前的傳言推測，將有 4 款機型，包括 5.4 吋 iPhone 12 mini、6.1 吋 iPhone 12、6.1 吋 iPhone 12 Pro 與 6.7 吋 iPhone 12 Pro Max等版本。除了「Hi，Speed」 暗示新一代的 iPhone，將帶來傳輸速度更快的 5G 上網功能，搭載效能升級的 A14 處理器。另外也有傳聞指出，其圖樣設計與「聲音」有關，意味蘋果可能會同時推出新的 HomePod 智慧音箱，以及 AirPods Studio 全罩式耳機等新品。

在代工分配方面，目前傳出鴻海是6.7吋的最主要組裝商，6.1吋型號占比也約達7成；5.4吋iPhone 12 mini則以和碩（4938）為主，另外緯創（3231）此次也加入。至於支援Sub 6GHz頻段的iPhone 12要等到11月才能大規模出貨，5G毫米波頻段的型號更不會早於12月，也就是今年的出貨主力為5.4吋iPhone 12 mini及6.1吋的iPhone 12。目前還有傳言iPhone 12 mini可能會有4G版，因此價格帶將落在649美元到1,399美元之間。