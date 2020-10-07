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國際智慧能源周將登場 太陽能股逆勢上漲

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

國際智慧能源週即將於10月14日起跑，其中太陽能光電展為重點之一，今年來太陽能廠陸續擺脫過去幾年谷底，今年營運及股價都相當受到市場矚目，因此，今（7）日太陽能股在能源周前股價先衝，早盤不僅多數太陽能股均逆勢上漲，其中，包括茂迪（6244）、元晶（6443）及達能（3686）3檔個股股價已領先創下波段新高。

受到下周國際智慧能源周將登場，屆時，各廠可望展出現更具效率的新產品，近日太陽能股再轉強，今日在台股大盤指數一度下跌的情況下，太陽能出現幾乎全面逆勢上漲的情況，其中，在近幾年在太陽能模組頗有斬獲的茂迪、元晶及達能領先在今日早盤創下股價波段新高。

茂迪由於先前減資，今日盤中股價高點來到44.65元，已是該股近四年多新高；元晶今日盤中高點來到31.9元，也是股價歷史新高表現，至於達能今日盤中高點來到19元，也是該股近8年多股價新高。此外，今日包括聯合再生（3576）、國碩（2406）、倉和（6538）、安集（6477）也都上漲表現。

台灣太陽能廠近幾年調整營運方向，逐漸降低電池的生產比重，也順勢擺脫陸廠價格競爭的壓力，營運表現上逐漸脫離過去幾年虧損的情況，而目前台灣太陽能廠營運重心多以下游模組、電廠建置以及系統為主，並在政府政策主導下，轉向以台灣內需市場為主。

今年國際智慧能源周預計多數太陽能公司仍將聚焦國內的內需市場，個別廠商推出的新產品，可望進一步推動模組產品往更高階、更高效率發展。此次茂迪繼上次推出全台第一家拿到下世代模組VPC認證後，又將推出讓模組發電能力較目前提高15%以上的新產品，預料將為未來帶入新的發展趨勢。

太陽能 茂迪

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