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美股震盪 台股早盤跌破月線

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
台股開盤下跌36.72點，開在12,667.51點。聯合報系資料照
台股開盤下跌36.72點，開在12,667.51點。聯合報系資料照

美股劇烈震盪，四大指數收盤全數下跌，使今（7）日台股開盤下跌36.72點，開在12,667.51點，早盤在台積電（2330）、鴻海（2317）壓在盤下震盪影響下，加權指數跌點持續擴大，跌破月線，並回測季線支撐。

美股受惠國會兩黨持續協商，早盤美股震盪走高，且聯準會主席亦喊話加大紓困力度，使市場期待新刺激法案將達成。不料，下午時段川普突然喊停談判，使整體股市迅速下挫，其中航空股淪為重災區，科技巨頭FAANG與微軟亦均下跌逾2%。

終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌375.8點，或1.33%，收在27,772點；標普500指數下跌47.6點，或1.39%，收在3,360.95點；Nasdaq指數下跌177.8點，或1.56%，收在11,154.6點；費半指數下跌14.4點，或0.63%，收在2,281.08點。

展望後市，法人認為，美國總統大選選情激烈，美中關係緊張升溫，且新刺激法案選前確定難產，將加劇金融市場波動。目前台股上檔套牢賣壓沉重，量能萎縮，指數反彈上攻力道有限，又國際股市多空因素交雜、操作難度大增，建議逢反彈保守操作、獲利了結、落袋為安，可以轉進低基期、低本益比族群及防禦型類股。

美股 台股

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