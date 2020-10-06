台股反彈 權證量增突破20億元

台股今（6）日在美國總統川普出院、以及美國國會推動刺激方案談判出現進展帶動美股大漲下，終場指數上漲155點，收在12,704點；現貨市場反彈，權證市場也回溫突破20億元，其中，連結台積電（2330）的台積電國泰03購07（068576）為最熱門的權證。

台股今日以高盤開出，權王台積電追價不強，股王大立光破今年新低，資金轉向中小型股，尤其是市場預期營收不錯的個股，綠能維繫人氣，終場量增收長紅，指數站回月、季線、12,700點之上，其中，電子指數續創反彈新高、且重回所有均線之上。

權證市場方面，現貨市場反彈、多頭重掌盤勢發球權，今日量能回溫至21.2億元水準，為近期新大量，占大盤比重為1%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為18.8億元，認售權證成交金額為2.4億元，認購權證成交金額占總成交金額88.6%；認購、認售比值為7.8倍，顯示市場氣氛偏向樂觀。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是連結台積電的台積電國泰03購07，成交金額為1,102萬元；認售排名第一的是連結玉晶光的玉晶光國票01售06（08554P），成交金額為755萬元。

其中值得注意的是，在今日十大熱門權證中，認購權證包辦7席，顯示目前市場投資心態偏多；分析師指出，上市櫃公司進入9月營收密集公布期，但在月初連續二周連假影響，個股反應快速，同時，慎防一日行情，此外，台股超級法說會也將登場，本周由股王大立光打頭陣，下周四則是權王台積電。