快訊

胡亦嘉遭解職後 街口金科宣布退出街口投信董事會

台南喪葬業者遭行刑式轟頭腦死 槍手高雄落網！

台股反彈 權證量增突破20億元

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

台股今（6）日在美國總統川普出院、以及美國國會推動刺激方案談判出現進展帶動美股大漲下，終場指數上漲155點，收在12,704點；現貨市場反彈，權證市場也回溫突破20億元，其中，連結台積電（2330）的台積電國泰03購07（068576）為最熱門的權證。

台股今日以高盤開出，權王台積電追價不強，股王大立光破今年新低，資金轉向中小型股，尤其是市場預期營收不錯的個股，綠能維繫人氣，終場量增收長紅，指數站回月、季線、12,700點之上，其中，電子指數續創反彈新高、且重回所有均線之上。

權證市場方面，現貨市場反彈、多頭重掌盤勢發球權，今日量能回溫至21.2億元水準，為近期新大量，占大盤比重為1%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為18.8億元，認售權證成交金額為2.4億元，認購權證成交金額占總成交金額88.6%；認購、認售比值為7.8倍，顯示市場氣氛偏向樂觀。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是連結台積電的台積電國泰03購07，成交金額為1,102萬元；認售排名第一的是連結玉晶光的玉晶光國票01售06（08554P），成交金額為755萬元。

其中值得注意的是，在今日十大熱門權證中，認購權證包辦7席，顯示目前市場投資心態偏多；分析師指出，上市櫃公司進入9月營收密集公布期，但在月初連續二周連假影響，個股反應快速，同時，慎防一日行情，此外，台股超級法說會也將登場，本周由股王大立光打頭陣，下周四則是權王台積電。

認售權證 台積電 認購 台股

延伸閱讀

公司治理3.0受關注 相關標的成投資新寵 　

公司治理3.0受市場關注 相關投資標的吸睛

2020台積電青年築夢開始徵件 希望能提供學子追夢機會

9月權證買賣額456億元 月減18%

相關新聞

恐比照石油ETF！證交所：TDR溢價還是大 擬持續延長撮合

TDR股價狂飆，證交所出手延長撮合，導致TDR頻頻跌停，不少投資人因此抱怨，對此證交所今（6）日召開記者會重申，雖然TD...

貿聯延遲輸入重訊 證交所開罰5萬元

證交所表示，貿聯-KY（3665）子公司貿聯電子（常州）今年7月20日董事會決議通過自地委建廠房工程案，雖依規定發布公告...

暴漲又暴跌主管機關坐視不管？興櫃今年熔斷37次

現賺十多萬的誘惑！亞洲藏壽司的餐飲股王盼望落空後，汎德也於5日完成抽籤。興櫃從冷凍櫃躍升新股蜜月天堂，但小心：這些暴跌新股，都曾在興櫃狂飆。

台股大漲155點 收復三大關卡

亞股走揚，台股今（6）日也呈現開高走高，終場上漲155.95點，收在12,704.23點，逼近今日盤中高點（12,706...

外資看好鴻海Q4營收續揚 目標價喊102元

鴻海（2317）9月營收創今年新高，兩家美系外資預估第4季營收在蘋果新品拉貨、雲端及企業伺服器業務復甦的挹注下，將持續成...

抽籤夯！晶焱超額認購破百倍、永冠77倍

台股IPO火熱，SPO不惶多讓，證交所統計，5日結束申購的晶焱（6411），現增抽籤只釋出880張，但累積投標單高達9萬...

綠能股表現強勢 法人：採區間操作

台股今（6）日大漲百點，盤中站回月、季線，各類股呈現上揚，其中綠能族群表現相當強勢，成為盤面上資金匯聚的焦點，包含：上緯...

疫情下做理性決策 元大證券推策略交易平台

今(2020)年因新冠肺炎疫情、美國大選等因素造成全球股市震盪，在市場回檔的大環境中，元大證券推出自行開發的股票策略交易...

油價勁揚 元大S&P原油正2隨勢漲逾4%

元大S&P原油正2（00672L）雖在元大投信將依法向主管機關申報終止信託契約之下，今(6)日受國際油價漲幅超過5%激勵...

台股開高一度漲逾158點 突破12,700點大關

美國新振興方案取得進展及美國總統川普染疫後迅速出院，提振投資人信心，今天台股盤中一度勁揚超過158點，突破12700點大...

三外資喊買鴻海 最高目標價102元

代工大廠鴻海（2317）9月營收擊敗市場預測，摩根士丹利等四大外資報告，三家重申「買進」和「加碼」，最高目標價102元，...

二外資砍價大立光 高盛最低喊2,900元

股王大立光（3008）9月營收不如預期，麥格理等五大外資報告，有兩家下修目標價，分別是摩根士丹利4,000元降至3,80...

熱門新聞

2,000元股后再現 矽力-KY漲停衝上歷史次高價

Q3轉盈股 大盤新亮點

蘋果新機發表會將登場 3,295元的大立光可以買了嗎？

壽險股為何漲不動？ 李長庚：因投資人有四大誤解

鴻海9月營收火 攀今年新高

生華科新冠藥 臨床進度順利

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。