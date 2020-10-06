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公司治理3.0受市場關注 相關投資標的吸睛

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
富邦公司治理ETF前10大成分股。
富邦公司治理ETF前10大成分股。

金管會今年8月25日正式推動，公司治理投資再度受到市場關注。富邦公司治理ETF（00692）經理人溫芳儀表示，儘管台股9月下旬經歷美股震盪、法人結帳，再加上美中衝突及華為禁令等影響，外資近期亦轉為賣超，台股大盤暫時回檔，對於有興趣投資公司治理相關商品的投資人來說，提供了長期定時定額的絕佳進場時點。

公司治理3.0-永續發展藍圖目的主要為持續深化我國公司治理，提升企業永續發展，並營造健全永續發展(ESG)生態體系，強化我國資本市場國際競爭力，由於公司治理的推行與強化，符合永續投資國際市場潮流，有助提升企業及市場能見度與外資投資意願，溫芳儀預期，公司治理投資在受到市場關注同時，相關標的也將吸引投資人目光。

近來投資人對於持有台積電（2330）比例高的台股ETF投以關愛的眼光，富邦公司治理ETF追蹤的台灣公司治理100指數成分股中，權重最大的就是台積電，占比達43.16%。

台積電長期基本面明確，獲利動能強勁，未來受惠5G、HPC等需求，獲利將進入快速提升階段，評價re-rating行情正在持續發酵，雖仍須留意華為禁令影響，但營收已預先將此因素納入考量，產能填補狀況尚屬順利，中長期展望樂觀。溫芳儀說，權值股台積電的比重高、展望佳，有利台灣公司治理100指數未來表現。

台股未來展望，溫芳儀分析，短線雖高檔震盪可能性大，第4季仍期望有表現機會。雖海外需求已自第2季落底回溫，加上美中貿易紛爭下，台商受惠於供應鏈轉單效益，以及台商資金回流等趨勢，企業獲利展望已有轉佳，然近期因美國紓困案協商、就業市場復甦速度不如預期、美國聯準會對經濟恢復成長態度謹慎、市場對秋冬新冠肺炎疫情可捲土重來仍有擔憂，在股市位居歷史相對高檔下，近期美股牽動台股於高檔呈現震盪。

儘管如此，基於市場資金在各國寬鬆政策下仍然充沛，且疫苗有望於第4季至明年上半年推出，而市場也多預期美國紓困案中就會通過兩黨協商，預期第4季至明年景氣仍復甦，台股亦有望歷經區間震盪後，於第四季仍有表現機會，故短線若有拉回，遇支撐仍可逢低布局長線行情。

近年來，全球永續投資風潮興起，台灣市場亦掀起永續投資熱，由於政府大力宣導公司治理，證交所於2015年發佈台灣公司治理100指數，並授權指數予民間發行相關投資商品，自2017年第一檔永續相關的台股基金富邦公司治理ETF上市後，永續相關的主被動型商品相繼推出，帶起另一波台股投資風潮。在台股高檔震盪之際，投資人不妨可投資於與公司治理或永續相關的商品，不僅有助於掌握台股長線行情，亦有望增加投組配置的穩定。

台股 台積電

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