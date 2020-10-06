台股收漲155.95點 三大法人買超118.34億
台股今(6)日開高走高，一度拉升至12,706.39點，收復12,700點關卡，電子權值股漲跌互見，台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）上漲，股王大立光（3008）收黑，高價股由股后矽力-KY（6415）領軍，指數站上月線及季線，終場以12,704.23點作收，上漲155.95點，成交量1,635.06億元；三大法人買超118.34億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超99.87億元，投信買超4.1億元，自營商買超（合計）14.36億元，其中自營商（自行買賣）買超7.51億元，自營商（避險）買超6.84億元。
台股今日以12,644.09點開出，一開盤就收復月線及季線，盤中更是突破12,700點關卡，大盤指數開高走高，電子股、金融股、傳產股等各類股齊揚，大盤指數終場收在12,704.23點，漲幅1.24%。
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