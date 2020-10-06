台股大漲155點 收復三大關卡

財信傳媒董事長謝金河5日在《2020世界投資者週聯合論壇》上指出，新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，但對台灣來說，未必全是負面效果，且過去兩岸關係好的時候，台灣經濟卻很慘，如今則呈現相反局勢，在此情況下，他看好...

2020-10-06 10:13