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台股大漲155點 收復三大關卡
亞股走揚，台股今（6）日也呈現開高走高，終場上漲155.95點，收在12,704.23點，逼近今日盤中高點（12,706），成功收復月、季線、12,700點三個重要關卡，成交量達1,635.06億元，突破5日均量。
盤面上，各類股齊揚，然電子權值股則呈現漲跌互見，台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）都呈現上漲；然大立光（3008）9月合併營收51.25億元，月增2%，創今年次高，不過受到市場擔憂今年恐將旺季不旺，今日股價下跌2.2%，創2019年1月以來新低。
在族群部分，綠能相關的上緯投控（3708）、世紀鋼（9958）、茂迪（6244）等個股紛紛走高；IC設計相關個股矽力-KY（6415）、昇佳電子（6732）、信驊（5274）等也漲勢亮眼。
展望後市，中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，中芯通訊確認遭美國封殺，不論就疫情發展，美中貿易戰的演變，都有利台灣半導體產業拓展版圖，長期來說，看好半導體業類股；除此之外，汽車產業、遠距工作、戶外運動類股亦各有亮點。
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