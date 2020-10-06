快訊

川普染疫失控 長子也看不下去：父親太瘋狂了

慢性鉛中毒會有這些症狀！教你發現生活常見5種重金屬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股大漲155點 收復三大關卡

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
台股今日開高走高，終場上漲155.95點，收在12,704.23點，成功收復月、季線、12,700點三個重要關卡，成交量達1,635.06億元，突破5日均量。報系資料照片
台股今日開高走高，終場上漲155.95點，收在12,704.23點，成功收復月、季線、12,700點三個重要關卡，成交量達1,635.06億元，突破5日均量。報系資料照片

亞股走揚，台股今（6）日也呈現開高走高，終場上漲155.95點，收在12,704.23點，逼近今日盤中高點（12,706），成功收復月、季線、12,700點三個重要關卡，成交量達1,635.06億元，突破5日均量。

盤面上，各類股齊揚，然電子權值股則呈現漲跌互見，台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）都呈現上漲；然大立光（3008）9月合併營收51.25億元，月增2%，創今年次高，不過受到市場擔憂今年恐將旺季不旺，今日股價下跌2.2%，創2019年1月以來新低。

在族群部分，綠能相關的上緯投控（3708）、世紀鋼（9958）、茂迪（6244）等個股紛紛走高；IC設計相關個股矽力-KY（6415）、昇佳電子（6732）、信驊（5274）等也漲勢亮眼。

展望後市，中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，中芯通訊確認遭美國封殺，不論就疫情發展，美中貿易戰的演變，都有利台灣半導體產業拓展版圖，長期來說，看好半導體業類股；除此之外，汽車產業、遠距工作、戶外運動類股亦各有亮點。

半導體 個股

延伸閱讀

台股開高一度漲逾158點 突破12,700點大關

權值股助攻 台股跳空漲逾百點

美股大漲、台股安啦？法人建議短線謹慎操作

量能未增 法人：台股難脫高檔整理

相關新聞

台股大漲155點 收復三大關卡

亞股走揚，台股今（6）日也呈現開高走高，終場上漲155.95點，收在12,704.23點，逼近今日盤中高點（12,706...

台灣經濟前景俏 謝金河看好「這兩類產業」成為下一個投資好標的

財信傳媒董事長謝金河5日在《2020世界投資者週聯合論壇》上指出，新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，但對台灣來說，未必全是負面效果，且過去兩岸關係好的時候，台灣經濟卻很慘，如今則呈現相反局勢，在此情況下，他看好...

蘋果光不夠亮！大立光股價探近21個月低點

大立光（3008）9月合併營收51.25億元，月增2%，創今年次高，連續兩個月站穩50億元關卡，雖然符合公司預估，但與市...

外資看好鴻海Q4營收續揚 目標價喊102元

鴻海（2317）9月營收創今年新高，兩家美系外資預估第4季營收在蘋果新品拉貨、雲端及企業伺服器業務復甦的挹注下，將持續成...

抽籤夯！晶焱超額認購破百倍、永冠77倍

台股IPO火熱，SPO不惶多讓，證交所統計，5日結束申購的晶焱（6411），現增抽籤只釋出880張，但累積投標單高達9萬...

綠能股表現強勢 法人：採區間操作

台股今（6）日大漲百點，盤中站回月、季線，各類股呈現上揚，其中綠能族群表現相當強勢，成為盤面上資金匯聚的焦點，包含：上緯...

疫情下做理性決策 元大證券推策略交易平台

今(2020)年因新冠肺炎疫情、美國大選等因素造成全球股市震盪，在市場回檔的大環境中，元大證券推出自行開發的股票策略交易...

油價勁揚 元大S&P原油正2隨勢漲逾4%

元大S&P原油正2（00672L）雖在元大投信將依法向主管機關申報終止信託契約之下，今(6)日受國際油價漲幅超過5%激勵...

台股開高一度漲逾158點 突破12,700點大關

美國新振興方案取得進展及美國總統川普染疫後迅速出院，提振投資人信心，今天台股盤中一度勁揚超過158點，突破12700點大...

三外資喊買鴻海 最高目標價102元

代工大廠鴻海（2317）9月營收擊敗市場預測，摩根士丹利等四大外資報告，三家重申「買進」和「加碼」，最高目標價102元，...

二外資砍價大立光 高盛最低喊2,900元

股王大立光（3008）9月營收不如預期，麥格理等五大外資報告，有兩家下修目標價，分別是摩根士丹利4,000元降至3,80...

美大選倒數 聚焦15檔外資逆勢買超股

美國總統川普疫情虛驚一場？由於美國大選進入倒數計時，白宮醫療團隊對川普病情說法不一，加上外資對台股操作心態似有明顯轉趨保守下，市場專家建議，短期內，仍需高度留意外資多空動向，而其反手買超的欣興（3037）、南亞科（2408）等15檔成為市場聚焦點。

熱門新聞

2,000元股后再現 矽力-KY漲停衝上歷史次高價

Q3轉盈股 大盤新亮點

0050太貴買不起？小資族狂敲零股 連12月蟬聯第一

蘋果新機發表會將登場 3,295元的大立光可以買了嗎？

壽險股為何漲不動？ 李長庚：因投資人有四大誤解

鴻海9月營收火 攀今年新高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。