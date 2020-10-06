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外資看好鴻海Q4營收續揚 目標價喊102元

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

鴻海（2317）9月營收創今年新高，兩家美系外資預估第4季營收在蘋果新品拉貨、雲端及企業伺服器業務復甦的挹注下，將持續成長，同步重申加碼評等，目標價分別是102元、95元；日系外資則是看好明年獲利年增28%，重申優於大盤表現評等。

鴻海今(6)日以78.1元開出，上漲0.4元，最高拉升至78.2元，但股價上攻動能似有不足，一度下滑至平盤77.7元，盤中力守紅盤，漲幅0.25%。

鴻海9月合併營收4,663.63億元，月增10.89%，年減20.66%，創今年單月新高，第三季合併營收1兆2,908.82億元，季增14.4%，年減7%；累計今年前9月合併營收3兆3,483.52億元，年減7.03%。

美系外資認為，鴻海9月合併營收表現優於市場預期，主要成長動能是蘋果iPhone 11、iPhone 11 Pro等手機需求，加上美國超大型資料中心伺服器出貨；預估在營收規模增加，及產品組合改善下，鴻海第三季毛利率5.7%，營業利益率2.1%。

美系外資表示，第四季在蘋果新品包括iPhone 12系列、新iPad Air及iPad 10.2吋、AppleWatch 6及Sony PS 5等產品出貨挹注下，預估第四季營收將季增36%，年增1%，重申鴻海加碼評等，目標價維持102元。

另一家美系外資同樣認為鴻海第四季將受惠於蘋果iPhone 12新機出貨，加上雲端及企業伺服器業務持續復甦，預估鴻海第四季營收季增51%，將可望帶動股價表現，重申加碼評等，目標價95元。

日系外資表示，鴻海今年毛利率預估值為6%，明年至後年毛利率有機會上看6.6~7%，優於今年的毛利率預估值；另外，今年受新冠肺炎疫情的影響，預估鴻海獲利恐年減11%，但明年在需求復甦的帶動下，獲利可望年增28%，重申鴻海優於大盤表現評等。

鴻海 營收 外資

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