抽籤夯！晶焱超額認購破百倍、永冠77倍

台股IPO火熱，SPO不惶多讓，證交所統計，5日結束申購的晶焱（6411），現增抽籤只釋出880張，但累積投標單高達9萬筆，超額認購「破百倍」，中籤率低到僅0.9%。此外，同樣辦理現增申購的永冠-KY（1589）累積投標單也突破3.3萬筆，認購倍數逼近80倍。

晶焱此次現增開放9月29日至10月5日申購，總數880張，申購價72元，近期股價80元上下溢價率約一成，雖不比熱門IPO股有超大價差，但今年以來晶焱營運不錯，累積參與投標單高達90,127筆，超額認購102倍，總凍資64億元。

晶焱預計10月8日公開抽籤，中籤率低到僅0.9%。另晶焱5日公告，全體董監事放棄認購此次現增股數達認購股數二分之一以上，將洽特定人認購。

風電題材帶旺的永冠-KY 5日起辦理現增申購，市場關注度也不低。永冠現增共發行5,000張普通股，公開承銷438張，每股訂價80元，至10月7日結束申購，12日抽籤。

證交所統計，永冠昨日第一天開放申購，湧入33,942筆投單，換算認購倍數已達77倍，中籤率已低到1.29%。永冠今天開高走高漲逾5%，最高96.4元，較現增價高出1.6萬元。