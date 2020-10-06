綠能股表現強勢 法人：採區間操作

台股今（6）日大漲百點，盤中站回月、季線，各類股呈現上揚，其中綠能族群表現相當強勢，成為盤面上資金匯聚的焦點，包含：上緯投控（3708）、世紀鋼（9958）、永冠-KY（1589）、茂迪（6244）、國碩（2406）等漲逾半根漲停板。法人建議，相關個股站在趨勢上，建議採區間操作。

法人認為，在政府力推風電國產化之下，風電個股營收普遍繳出不錯成績，國內風電業者長期營運成長趨勢明確，對於風電產業正向看法。而上緯投控9月營收11.16億元，年增96.9%，續創歷史新高，繳出好成績單推升股價攻上漲停板。

而世紀鋼、永冠-KY股價漲幅也在5%上下，法人指出，看好世紀鋼及永冠下半年營運表現。進一步來看，世紀鋼受惠水下基礎納入2021年前置期國產化項目，在風電產品方面也持續供貨，有機會帶動下半年營收逐月成長；而永冠-KY成長動能則來自於風機鑄件，第3季進入傳統出貨旺季，此外中國風場開發商會趕在2021年中國平價上網實施前搶裝以符合優惠補貼，預期將挹注下半年風機鑄件出貨成長動能。

在太陽能方面，茂迪、國碩迎轉機題材，股價紛紛震盪走高，茂迪受惠太陽能模組需求強勁，下半年營運持續改善。

宏遠投顧副總經理陳國清表示，綠能政策產業股景氣較佳，且因籌碼乾淨、法人著墨少或是幾乎不研究，這樣情況下或將使得未來更有行情，說不定第4季漲幅會最大。建議投資人在操作上，風電股以高出低進的區間操作方式來做投資。