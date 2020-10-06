三外資喊買鴻海 最高目標價102元

代工大廠鴻海（2317）9月營收擊敗市場預測，摩根士丹利等四大外資報告，三家重申「買進」和「加碼」，最高目標價102元，高盛維持「中立」，但目標價93元，遠高於鴻海股價。

鴻海今（6）日隨大盤反彈，連續守穩月線77.5元。喊買的三外資分別是摩根士丹利「優於大盤」，目標價102元，大和資本「優於大盤」，目標價97元，摩根大通「優於大盤」，目標價95元。

摩根士丹利指出，鴻海9月營收優於該券商預測10個百分點，表現相當強勁，推測是iPhone 11和11 Pro舊機銷售不錯及伺服器出貨美國超大型雲端客戶。推估鴻海上一季毛利率可達5.7%。

摩根士丹利表示，進入第4季，鴻海受惠眾多旗鑑新品如iPhone 12、新款iPad Air及iPad 10.2"、Apple Watch 6還有PS 5等出貨，樂觀本季營收季增36%，較去年同期也成長1%。2020-2021年每股純益預估6.9元及9.5元。

摩根士丹利指出，鴻海營收持續成長帶動毛利擴張趨勢不變，長線2.0和3.0計劃也積極推動支撐成長性。摩根大通則看好雲端需求及企業伺服器業務持續復甦，加上鴻海iPhone 12 EMS與機殼代工份額優於去年，第4季營收季增達51%。

摩根大通說，鴻海今年來股價落後台股18個百分點，但營運和毛利擴張確立，值得布局。

大和也認為，鴻海第3季表現優於預期，毛利擴張明確，2020-2022年維持毛利率預估6%、6.6%、7%。其中，2021年若電動車、數位醫療及機器人業務進展優於預期，可能再上修。

大和亦提到，鴻海股價淨值比僅0.8倍，有估值吸引力，為蘋概股中最看好標的。