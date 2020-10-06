二外資砍價大立光 高盛最低喊2,900元

股王大立光（3008）9月營收不如預期，麥格理等五大外資報告，有兩家下修目標價，分別是摩根士丹利4,000元降至3,800元，麥格理4,755元降至3,750元，最低是高盛維持2,900元。兩家重申「買進」、兩家「中立」，一家「賣出」。

五大外資看法包括野村「中立」，目標價4,500元，大和資本「買進」，目標價4,350元，摩根士丹利「中立」，目標價3,800元，麥格理「優於大盤」，目標價3,750元，高盛「賣出」，目標價2,900元。

摩根士丹利表示，大立光9月營收51億元，公司預期10月持平，換算年減23%，與公司先前說法一致，但相對市場樂觀預期差。預期法說會公布第3季毛利率為68.7%，每股純益53.3元，季增44%，年減16%。

摩根士丹利指出，iPhone手機持續出貨，但華為影響存在。華為鏡頭ASP比較高，近期OPPO、VIVO和小米加單中階為主，舜宇光學受惠較大。推估大立光第4季雖優於第3季，但年比仍有雙位數衰退。

摩根士丹利因應下修大立光2020-2021年獲利5-6個百分點，每股純益預估200.67元、226.38元。

大和認為，華為貢獻大立光30%-35%營收，下半年不好理所當然。後市持續看好鏡頭升級，高倍數望遠鏡、7P/8P/9P、超廣角、微距、高相素、潛望式鏡頭等，預期今年下半年至明年獲利增長18%-25%。

野村則認為，大立光第3季表現和第4季展望都會比預期差，原本預測iPhone延後拉貨4-6周，應會在10月或第4季營收顯現，但現在看來，第4季營收可能比市場預期年減5.5%更差。

但野村對大立光毛利維持正向，認為良率及效率提升，下半年毛利率持穩65%以上，緩衝營收規模和ASP下滑的影響。

野村指出，鏡頭產業規格降級，加上客戶結構調整，預測大立光營收年比表現低點恐在明年第1季出現，屆時再來觀察iPhone買氣和效益。

至於麥格理分析，近期電子銷售亮點在PC和平板不變，手機需求不佳，規格升級需求短線也減弱。原本預期大立光2021年初強勁反彈，現在延到明年第2季。未來鏡頭升級重點在3-5倍潛望鏡、大光圈、防手震模組及ToF。

麥格理對大立光2020-2022年獲利分別下修4.5%、15.8%、12.7%，每股純益降202.52元、234.48元及286.16元。