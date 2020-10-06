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蘋果光不夠亮！大立光股價探近21個月低點

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
大立光執行長林恩平。報系資料照
大立光執行長林恩平。報系資料照

大立光（3008）9月合併營收51.25億元，月增2%，創今年次高，連續兩個月站穩50億元關卡，雖然符合公司預估，但與市場預期的月增幅度低，且年減22%，法人擔憂今年恐將旺季不旺，今(6)日股價開低走低，一度下探至3,220元，為去年1月以來、近21個月的波段低點，早盤跌幅1.82%。

大立光9月合併營收51.25億元，為近4年同期低點；第三季合併營收147.87億元，季增17%，年減20%；累計前九月合併營收406.52億元，年減4%；大立光預估，10月的拉貨動能與9月差不多。

大立光9月營收雖然守穩在50億元之上，但是月增幅度低於市場預期，法人認為主要應是受華為禁令生效的影響，蘋果iPhone 12新機拉貨雖已啟動，但預期可能要到11月才有明顯增溫的情況，擔憂今年恐將旺季不旺，且新機拉貨動能是否持續到明年初也有待觀察。

市場對大立光第4季營收表現存有觀望，大立光法說會預計在10月8日舉辦，第3季獲利，第4季及明年展望，蘋果拉貨動能，新產能進度等都是法人聚焦議題，但在法說會前，股價卻是走弱，今日以3,280元低盤開出，下跌15元，一度下探至3,220元，下跌75元，跌幅2.27%，為去年1月9日以來的新低點。

營收 大立光

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