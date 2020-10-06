權值股助攻 台股跳空漲逾百點

昨日美股開高走高，四大指數收盤全數上漲，帶動今（5）日台股開盤跳空上漲95.81點，開在12,644.09點，站上月線、季線。盤面上，台積電（2330）領漲、聯發科（2454）、鴻海（2317）助攻，拉抬指數持續上攻，漲逾百點，最高來到12,685點。

美國總統川普身體恢復良好，將於下午出院，減輕市場對更多政治不確定性的擔憂；此外，ISM非製造業大幅優於預期，國際油價大幅反彈超過5%，帶動整體股市全面走高。終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲465.82點，或1.68%，收在28148點；標普500指數上漲60.19點，或1.79%，收在3408.63點；Nasdaq指數上漲257.46點，或2.32%，收在11332.4點；費半指數上漲74.43點，或3.35%，收在2295.55點。

展望後市，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，零利率的政策仍有利資金面對於股市的正面影響，儘管疫情跟美中貿易不確定，但台灣科技產業持續交出不錯的獲利成績，未來在各類新應用的持續驅動下，預期將持續驅動台灣科技產業成長，投資應聚焦中長期成長趨勢。