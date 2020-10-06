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台指期開盤上漲89點 台積電期貨勁揚7元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台積電期貨近月合約開漲7元，開盤價為444元。報系資料照
台積電期貨近月合約開漲7元，開盤價為444元。報系資料照

台指期今（6）日開盤上漲89點，開盤指數為12,618點； 台積電期貨近月合約開漲7元，開盤價為444元。

美股四大指數收盤漲幅介於1.68至3.35%。蘋果、AMD、Nvidia、應材漲逾3%，台積電ADR、聯電ADR漲逾4%。

統一期貨說 ，昨日外資現貨買超3億，期貨部分減少4,150口，淨多單2.4萬口，十大交易人與特定法人合計賣出1,829口。週選支撐與壓力區落在12,400至12,700之間，P/C Ratio降至1.15，整體籌碼中性看待。

統一期貨表示，縱使近日新台幣強勢升值，有利於股市的成長，但隨者美國總統大選將近，市場波動逐漸增加，投資人觀望的氣氛相當濃厚。目前台股處於多空不明確的整理格局，建議投資人以選擇權的價差策略為優先考量，並且觀察大盤是否能突破季線。

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