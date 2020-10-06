日盛期貨線上講座 因應投資市場話題善用期權操作

面對美國總統大選、年底傳統消費旺季等所可能產生各種變數，日盛期貨舉辦線上講座「美國總統大選局勢詭譎多變，四年前錯過這次別再只是路過」，由日盛期貨顧問專業團隊量身打造熱門話題趨勢分析及投資策略，善用期貨選擇權進行投資和避險工具，帶領投資人掌握行情波動利基。

這次美國總統選舉面臨疫情、經濟衰退及市場劇烈波動，投資人亦可就美股期貨進行多空操作，掌握投資交易契機。

此外 ，原本被市場預期為多頭強心針的兩大事件：蘋果秋季發表會與聯準會利率決策，由於前者並未端出新一代iPhone，後者則是對貨幣政策寬鬆維持中性立場，未提出更進一步措施，令市場預期如揮棒落空，美股四大指數中NASDAQ表現相對較差，加上11月總統大選、政府財政刺激措施及年底傳統消費旺季等議題延燒。

日盛期貨說，投資人可妥善運用期貨工具進行調整資產配置和避險，藉由微型指數期貨切入，亦可靈活運用多空配對交易，例如，賣出微型NASDAQ 100指數期貨，買進微型道瓊指數期貨，相較於操作單一股票或期貨風險更低，也可隨時因應期指下跌風險。