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「肺應已被破壞」 台大醫師：川普就是新冠肺炎重症患者

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美股大漲、台股安啦？法人建議短線謹慎操作

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導
美國總統川普（左）日前搭車在馬里蘭州華特里德軍醫院外向支持者揮手。（法新社）
美國總統川普（左）日前搭車在馬里蘭州華特里德軍醫院外向支持者揮手。（法新社）

時序進入美國總統大總倒數一個月，非預期性的黑天鵝已逐漸開始發生，除美中科技戰持續，中芯半導體遭制裁確認下，震驚資本市場的美國總統川普確診也意想不到發生，雖川普已在今（6）日凌晨出院返回白宮，帶動美股大漲，不過，法人機構建議，對台股仍需謹慎操作。

大型法人機構表示，進入10月，除中旬蘋果將發表新機、台積電法說、國內外財報公布外，也應提防突發性利空產生，在總經面上，美國總經數據強勢不再，包括上周公布的9月ISM製造業由56降至55.4，不如預期56.5；9月非農就業人數由148.9萬人降至66.1萬人，亦不如預期85.9萬人；昨日公布的9月份ISM服務業指數，由56.9上升至57.8，市場預期今日要公布的8月JOLTS企業職缺，也預期由661萬人下降至650萬人，在前一波紓困方案效果遞減、且新紓困方案仍遙遙無期下，較難期待經濟將持續樂觀復甦。

另外，蘋果即將在10月13日發表年度新機，由於華為將退出該市場，因此，此次發表會格外重要，可以留意相關族群，如台積電、大立光、臻鼎、台郡、台光電、華通等。

分析師表示，考量美國總統大選選情激烈，美中關係緊張不減，且新刺激法案兩黨協商遙遙無期，為市場平添變數，加劇金融市場波動，加上目前台股上檔季線套牢賣壓沉重，短、中期均線偏空，且量能萎縮，均不利指數持續上攻，今晨因川普病情好轉，美股大漲，但建議台股逢反彈保守操作、逢高逐步獲利了結，可轉進低基期、低本益比族群及防禦型類股。

台積電 台股 川普

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