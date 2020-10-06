金麗科9月營收年增172% 法人：後續接大訂單機率高

金麗科(3228) 昨(5)日股價以漲停板102.5元收盤，主因9月營收衝上4,303萬元，月增43.9%，年增172%；今年累計前八月營收為2.3億元，年增48.8%。法人說，可特別關注設計權利金挹注獲利之外，後續訂單量更值得追蹤。

金麗科表示，9月營收大增除銷貨外，另有依合約完成度認列的設計收入，加上去年同期營收基期較低，故增加比率高。

法人說，值得注意是9月營收認列設計收入，可能是公司接到特定訂單，先行有設計收入的認列，通常約半年內的時間完成設計後，便會開始投片生產，屆時的營收可望更明顯增加。

法人表示，如果依9月營收達到4千萬餘元， 接下來到年底都能維持這種營收水準，估算其對獲利貢獻，前三季有機會轉虧為盈，金麗科上半年每股虧損0.23元；此外，每股淨值在明年更可能回到10元之上。

美國相繼制裁華為與中芯，產業人士開始關注中國大陸的龍芯計畫，2019年底，大陸超過1700家IC設計廠多數以ARM架構進行產品開發，為了降低過度集中的高度風險，法人說，IC設計廠逐步轉向非ARM架構，預期有機會大量導入台灣IP廠所提供的IP，台廠可望有不小的授權金收入。

金麗科的基地台與伺服器的IC設計產品具競爭優勢， 這次營收有權利金認列，不僅對獲利有很大助益，後續接到訂單量與收入更受到投資法人關注。