壽險股為何漲不動？ 李長庚：因投資人有四大誤解

壽險業獲利頻頻創新高，但股價卻低迷不振，市場擔心壽險業是「看天吃飯」的行業，面臨市場高波動，充滿投資變數，國泰金（2882）總經理李長庚今（5）日參加世界投資者周聯合論壇時對外解釋，壽險公司股價表現是市場投資人用股票投票的結果，不過投資人對壽險行業一般有四大誤解，IFRS17公報接軌會讓壽險股愈來愈好，長期而言反而是好的買點與機會。

他解釋投資人對壽險業有蠻多誤解，包括一、把海外投資避險成本費用與避險損失混淆，若釐清之後，其實不會很可怕。第二是全球無限量化寬鬆對低利率環境長期影響，過去高利率長期保單會面臨低利差問題，這方面需要去克服，但他覺得2002年開始發行新保單之後，高利率保單的比重是愈來愈低；

三是壽險業過去價格競爭比較激烈，現在因為IFRS17號公報2026年即將導入的原因，產品結構需調整更理性，定價會更合理，因此從這角度來看，壽險業慢慢放棄搶市占率，而是改為發行「長期有價值的保單」，這二、三年各壽險公司往價值型保單趨勢走，負債結構就在改善。四是海外投資部位太大的誤解，他說資金太多不是只有台灣這樣，每個國家的壽險法人與主權基金都在尋求長期穩定固定收益的標的，台灣30兆元資產放到全球資本市場，比重還是非常非常低，這麼低的資產在全球市場要找到不錯的投資標的，還是有機會。

有些人把IFRS17當做「大魔王公報」，但是李長庚說，他今年跟二家會計師事務所談這個問題，李長庚問對方「若假設接軌一制度會讓一半壽險公司需增資不然會倒閉，金管會主委會坐得住嗎？」他說「用膝蓋想就知道不會」。他說IFRS開宗明義即各國主管機關可審酌其資本市場、產業發展去作因應調整，符合該國發展的方向與架構。IFRS17只是為跟國際接軌，改變遊戲規則，就像是「朝三暮四」與「朝四暮三」的概念一樣，本質不變只是計算方式改變而已。

他說自己也跟國際私募股權基金操盤人說，如果他看得懂壽險公司的財報，懂得壽險公司長期往理性發展，現在對壽險公司來說是「短空長多」，接軌後反而會讓壽險產業回歸理性及本質、保單訂價合理、經營有紀律，短期也許因環境、市場與法規變動而比較辛苦，但本質往對的方向，壽險產業長期會越來越好。短期IFRS17還沒有上路，會有點擔心，但是長期投資來說，反而是好的買點與機會。

退休基金協會理事長王儷玲5日也表示認同壽險業是短空長多，她說，接軌IFRS17與ICS2.0兩項新制後，資產負債都同步Mark to Market（以公允價值評價），是可以讓體質好的壽險公司更容易被看見，且財報波動度不會那麼大，才能作資產負債管理，所以2026年接軌後，反而會看到有能力壽險公司的「爆發力」。