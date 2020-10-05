新5G ETF報到 國泰投信5G+ETF補正生效
金管會今天通過國泰投信申報募集「國泰台灣5G+通訊ETF」自行補正案，依規定自補正日重新起算，後12個營業日申報生效。這也是元大、復華投信後，再有投信募集5G ETF。
值得注意是，國泰投信近期多檔產品都跟進市場熱門，「做大」意味濃厚。如先前國泰永續高股息（00878）設計近於ESG+0056，國泰台灣高股息基金頗似效法元大高股息龍頭基金，在元大S&P原油正2瀕臨下市，也送件石油指數，而此次跟發5G ETF，元大、復華產品都取得成功；國泰名稱上訴求「買台股5G概念股」。
過往元大、富邦兩大投信稱霸ETF，兩家產品也常有相似處，近一年國泰投信似乎更積極力行「+1」哲學。惟發得多、未必績效都好，基金公司能否兼顧績效讓投資人賺錢，而非規模、數量至上，才是王道。
金管會表示，國泰投信申報募集的「國泰台灣5G+通訊ETF」，因先前國泰投信應記載事項不充分，業於今日自行補正，金管會依據「證券投資信託事業募集證券投資信託基金處理準則」第12條第4項規定，估告自完成補正日重新起算，如無重大異常，滿12個營業日起申報生效。
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