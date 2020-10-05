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蘋果新機發表會將登場 3,295元的大立光可以買了嗎？

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
圖為大立光總部。 圖／聯合報系資料照片
圖為大立光總部。 圖／聯合報系資料照片

股王大立光（3008）9月營收創今年次高，但是股價卻寫下今年次低紀錄，如果以今年初的5,210元來看，跌幅達36%，到底跌到3,295元的大立光可不可以買？

大立光今年來股價一度下滑至3,240元，今(5)日股價開高走低，盤中最低下探至3,275元，逼近今年低點，終場收在3,295元，隨著蘋果iPhone12新機發表進入倒數，相關蘋果供應鏈的營運也可望因新機拉貨受惠，但是，大立光近期卻是持續的弱勢，且跌破各均線。

大立光跌破3,300元，搭上蘋果新機將上市，可望挹注第4季營運，是否可以在這個時間點進場布局?法人看法雷同，認為在營收表現並不特別突出，加上匯率及台股大盤成交量萎縮等三大因素下，並不建議進場。

大立光9月合併營收51.25億元，月增2%，年減22%；第三季合併營收147.87億元，季增17%，年減20%；累計前九月合併營收406.52億元，年減4%；大立光預估10月拉貨動能約與9月差不多。

證券分析師黃漢成表示，從大立光9月營收表現來看，較8月僅是溫和的成長，主要原因可能是華為遭美國封殺的影響，雖然蘋果iPhone12新機延後上市，預估今年營收高峰約落11或12月，但是業績成長力道並不強，預估在缺少華為的出貨後，第4季將僅是緩和成長，並不建議進場買進。

日盛投顧總經理鍾國忠表示，包括本業的營收表現、業外受到新台幣升值的影響，加上台股大盤成交量持續萎縮下，都將影響法人買進大立光的意願，他說，從營收來看，大立光9月營收呈現月增、年減，且年減達22%，與8月的年減幅度相當，根據大立光的說法，10月與9月相當，也就是說，10月的年減也將超過2成。

另外，匯率也是大立光第3季獲利的重要考量關鍵，第2季出現匯損相當驚人，預期第3季 也恐難逃匯損的衝擊，若再加上台股大盤成交量來看，在成交量萎縮下，低量將對高價股造成排擠，如果法人不買大立光，一般散戶更不會買，這樣的情況下，並不適合介入。

鍾國忠分析，也許大立光的股價在幾個時間點會有表現，包括營收公布、法說會、蘋果新機上市發表、蘋果財報公布等，但目前看來，大立光的表現並沒有特別之處；他認為，今年蘋概股受惠題材可能不像以前那麼大，進入第4季，短線可以留意內需消費題材，若是中長線或是定時定額投資者，則可以布局包括半導體、5G、伺服器等產業趨勢成長股。

黃漢成則是表示，大立光並不適合介入，但以蘋概股來說，可以留意鴻海（2317）、和碩（4938）、華通（2313）等未受到華為影響的個股，另外，產業成長股包括NB相關的個股也值得觀察。

大立光 營收 蘋果

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