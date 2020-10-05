勤業眾信：絕未協助康友-KY作假帳

康友 - KY今天召開記者會，發言人陳民郎表示，公司面臨下市危機，預計31日召開股東臨時會，並擬向董事長黃文烈、負責簽證的勤業眾信會計師事務所所長、營運長及風控長提告。

針對康友在記者會聲稱勤業眾信拒絕提供相關資料等不實指控，及部分媒體的相關報導，勤業眾信發表聲明表示，本案已進入司法程序，針對相關事證包括依規定工作底稿應保存之銀行存款查核相關資料等，勤業眾信已依法交由主管機關及檢調機關偵辦中，依刑事偵查不公開的原則，不應再提供給任何人。

勤業眾信指出，媒體報導勤業眾信有修改工作底稿及協助公司作假帳，勤業眾信嚴正駁斥，絕無此事。公司財務報表的編製、帳冊資料的保存及維持內部控制制度的有效性，都是公司管理階層及董事會的責任。勤業眾信簽證會計師則是依據「審計準則公報」及「會計師查核簽證財務報表規則」規定，完成所有查核程序，並取得足夠及適切的查核證據後，才出具查核報告，相關工作底稿已依規定完成歸檔，並無歸檔後再有修改的情形。

勤業眾信表示，康友案發生後，勤業眾信即如實配合主管機關及檢調機關的調查，並主張法律上應有權利；有心人士卻一再轉移焦點，且不斷混淆視聽，意圖妨礙檢調機關之偵辦；勤業眾信會計師事務所及其會計師針對不實指控，將保留一切法律追訴權。