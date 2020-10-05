年輕人超懂ETF！這兩檔「利基型」ETF零股大爆發

年輕族參與台股偏好零股交易，統計顯示，ETF市場中熱門的美股ETF在零股市場同樣活躍，是交易大熱門。若以近一季看，大多數ETF因為台股交易量減，零股普遍降溫，不過仍有統一FANG+（00757）、和FH富時不動產（00712）逆勢成長，這兩檔分別表彰利基型的美股投資和超高配息的需求。

目前台灣ETF市場以資產類型區分，股票、債券是兩個最大的板塊，各有數千易和1兆元以上的規模。其中，股票型ETF中，又以台股最大宗，約有3,000億元，其次是美股和陸股ETF相當、在500-800億元波動。

零股市場以年輕族為主要參與者，同樣有和ETF市場相近的光譜，整體ETF來看，台股類的0050、0056等不僅總受益人最多，也是每個月零股交易的冠亞軍，而海外原型ETF來看，也以美股最大宗。

以9月上榜零股前15強的海外原型ETF，包括富邦上証、富邦NASDAQ、元大S&P500、元大全球未來通訊、國泰中國A50、富邦美國特別股、元大未來關鍵科技、富邦深100、統一FANG+、國泰費城半導體、國泰AI+ROBO、中信中國50、元大上證50、FH富時不動產、以及富邦印度，交易2萬股到6.7萬股不等。

上述多達八檔是美股相關ETF，另陸股占到五檔也不少。

值得注意是，若拉長到近一季，大多數ETF交易都下滑，但受特斯拉、蘋果分割帶動，本身爆發力又強的統一FANG+逆勢成長，7月才成交1,357股，8月4,959股，9月達到3.2萬股，出現不只十倍速、而是23倍的增長。

另近一季「唯二」和統一FANG+逆勢增加是復華投信的FH富時不動產，7到9月皆有2萬多股並小幅成長。該ETF在今年大跌後，價格並不貴，只要1萬元能入手；但配息率卻是上市櫃ETF第一高，主要是追蹤的指數殖利率本來就很高。

FH富時不動產指數殖利率常態有8%-10%，造就高人一等的配息率，如最近三次都有9%以上，6月除息時還達到11%；現階段國內ETF都不配本金，是紮紮實實的利息。美中不足是該ETF價格動能較不強。

有趣的是，統一FANG+和FH富時不動產的投資光譜不同，一邊是尋求高報酬，一邊是高配息，但從市場推廣來看，兩檔都不像0050、0056等人氣ETF那麼知名，但若有注意國際市場或國內ETF動向，應有聽聞。

而這兩檔ETF近期受益人均穩定增加，靠的也是較其他ETF突出的績效、和配息表現，看來年輕族其實對國內ETF有不少了解，主動尋找有特殊優勢標的。