0050太貴買不起？小資族狂敲零股 連12月蟬聯第一

台股盤中零股交易10月26日上路，近期零股話題大為熱門，其中，有媒體報導，以台股全數個股來看，台股ETF發展最出名的元大台灣50（0050）還排不上前五，看起來似乎不那麼「熱門」，不過若僅以ETF來看，0050可是「長青人氣王」，過去12個月都是ETF零股交易第一，最高單月成交破160萬股；誰說小資族不愛0050？

法人觀察，0050成立悠久，還有每次都填息的優良紀錄，不僅長青族愛，小資族也喜歡。只是小資族的資金有限，從個股交易不易察覺0050有年輕人青睞，但從零股市場卻能發現0050人氣很高，對照金管會統計，有高達三成的零股交易投資人都是30歲以下年輕人，進一步呼應小資族不是不愛0050，而是選擇有利的管道。

根據法人彙整，0050在過去一年都是ETF零股交易人氣王，單月少輒有52萬股買賣量（今年1月農曆春節），最多在7月有164萬股的交易量，7月同時是台股爆出5兆元成交值。

近三個月，0050分別累積164萬、115萬及79萬股，均遙遙領先其他ETF，其次是高股息著稱的元大高股息（0056），地位和0050一樣穩固、每個月都穩居人氣亞軍，9月時成交75萬股，與0050並列為少數成交逾70萬股的標的。

值得注意是，0050一張要價10萬元，0056只要3萬元，兩者卻有差距不大的交易量，看來0056的年輕參與者也以零股為主要管道。

上述0050、0056不分種類，都是各月所有ETF零股人氣冠亞軍，而若以投資人較熟悉的台股ETF來看，9月第三到十名包括國泰永續高股息（00878）、富邦公司治理（00692）、富邦台50（006208）、元大臺灣ESG永續（00850）、國泰股利精選30（00701）、富邦臺灣優質高息（00730）、富邦科技（0052）、及元大台灣高息低波（00713）。

第三名的國泰永續高股息（00878）因近月人氣快速成長，9月成交增加到31萬股，但這張要價更低、1.5萬就能入手，還是有很多零股交易。法人判斷，應是市場話題推動，與0050、0056為價格驅動的動能有別。

另富邦投信旗下多檔ETF也有成立歷史，以及透過結合富邦證券資源擴大定期定額基礎，富邦公司治理、富邦台50、富邦臺灣優質高息等都上榜前十。這四檔價格最低是富邦臺灣優質高息，1.7萬元入手，最高則是富邦科技一張要價近九萬元。

投信業者觀察，年輕人對新一代解決方案ESG ETF有興趣，同樣反映在零股，除前述提到富邦公司治理、國泰永續高股息，元大臺灣ESG永續也進榜人氣十強，這檔低於3萬元可入手。