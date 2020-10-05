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美國總統染疫 凱基投信：風險性資產中長期仍偏正向

經濟日報 / 記者黃力／台北即時報導

美國總統川普於10/2推特推文證實與第一夫人確診感染新冠肺炎並即刻進行隔離，隨後其民主黨競爭對手拜登接受檢測呈現陰性，初步排除受感染。川普染疫消息傳出後，美股指數（除費城半導體指數）收低0.5-2.2%不等，恐慌指數（VIX）則漲逾3%，股市整體反應仍屬正常波動範圍，並未出現暴跌；美債反因周五晚間公布失業率進一步走降，美國十年期公債利率走高2.31個基本點，市場避險情緒並無明顯增溫情形。

凱基投信投資策略部主管翁毓傑分析，川普染疫確實讓美國總統大選不確定性上升，若川普病情快速好轉則影響不大；但若川普病情加劇，可能出現幾種情境，如總統職務代理、美國大選延期，或者大選後的憲政危機，引發波動時間延長等，不過歷史上未曾有總統大選延期情形，目前整體而言，推測對市場衝擊有限。

翁毓傑指出，儘管此次川普染疫事件加重大選前不確定性，目前距離美國總統大選前仍有大約一個月的時間，川普病情也料將於選前大致底定，市場投資人有足夠時間消化相關資訊。即便因此事件致使選舉結果出現爭議，過往經驗顯示政治事件對於市場的影響多為短期干擾，目前維持對於中長期風險性資產仍偏正向的看法，並將持續關注美國大選與政治情勢的發展。

目前基本情境為總統大選仍將如期舉行，且兩黨候選人均未出現異動，副總統亦能於總統無法履行職務時代理，維持美國政務正常運行。在此基本情境假設下，仍維持先前基調：聯準會貨幣政策寬鬆將主導市場，加上隨之而起的資金行情，將有利於股債風險性資產的表現。因此，短線價格波動將視為長線布局良機。

股票部分，看好獲利成長動能穩健及具較高殖利率的台股，以及具趨勢題材的雲端科技及醫院長照；債券則建議逢低布局具利差優勢的債券包括高收益債及新興市場債；穩健型投資人亦可以透過多重資產基金，參與股市成長機會，兼顧下檔風險保護。

川普 總統大選 美國大選

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