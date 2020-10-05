汎德永業中籤率0.26％ 10月12日掛牌上市
汎德永業（2247）初次上市案件的公開申購作業於今（5日）由臺灣證交所完成抽籤事宜，根據證交所公布訊息，參與汎德永業初次上市案公開申購合格件數達731,666件，中籤率為0.26％，汎德永業預計將於10月12日正式掛牌上市。
汎德永業的主要業務為BMW、MINI與Porsche（保時捷）豪華進口車的銷售與維修保養業務，旗下銷售三大品牌在台銷售已累積相當數量，且主要銷售對象多為國內中、高社經地位客群，原廠維修保養比率極高，因此近幾年維修保養業務均維持逐年穩健成長趨勢，預期未來隨著新據點的經濟規模效益發酵，高毛利的維修保養業務將會逐步放大獲利貢獻。
汎德永業表示，下半年旗下三大銷售品牌BMW、MINI與Porsche將有多款新車發表，備受矚目的Porsche（保時捷）首款純電動車Taycan亦將開賣、年底前可望交車，目前新車款的預收單情況均十分暢旺，可望帶動今年年底、明年初的新一波交車熱潮，下半年成長動能無虞。
汎德永業預計於10月12日正式掛牌上市，每股承銷價為180元。
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