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台股收漲32.67點 三大法人買超21.12億元

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
股市示意圖。 圖／聯合報系資料庫
股市示意圖。 圖／聯合報系資料庫

台股今(5)日開高震盪走低，一度衝上季線，且叩關月線，指數上攻至12,637.62點，上漲122.01點，高價股由矽力-KY（6415）攻上漲停領軍，表現亮眼，但權王台積電（2330）、股王大立光（3008）翻黑，終場以12,548.28點作收，上漲32.67點，成交量1,479.18億元；三大法人買超21.12億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超3.15億元，投信賣超1.46億元，自營商買超（合計）19.43億元，其中自營商（自行買賣）買超12.05億元，自營商（避險）買超7.37億元。

台股今日以12,567.88點開出，早盤拉高收季線，且衝抵月線附近，可惜買盤不繼下，指數震盪走低，盤中最低達12,519.12點，權值股表現部分，台積電開高走低，股價翻黑收跌收在432.5元，大立光也是紅翻黑，鴻海（2317）守住紅盤，聯發科（2454）也上漲，指數終場收在12,548.28點，漲幅0.26%。

自營商 台積電

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