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台股開高走低 收盤漲32.67點收12,548

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股今（5）日開高走低，收盤指數為12,548.28點，上漲32.67點，成交量為1,479.18億元。 圖／聯合報系資料照片
台股今（5）日開高走低，收盤指數為12,548.28點，上漲32.67點，成交量為1,479.18億元。 圖／聯合報系資料照片

台股今（5）日開高走低，收盤指數為12,548.28點，上漲32.67點，成交量為1,479.18億元。

雖然台股上周休市期間傳出美國總統川普染疫，但因消息面逐漸明朗，上周五(2日)美國科技股由上周四的重挫而收斂，反而帶給台股激勵，早盤在台指期開盤勁揚百點帶動下，大盤指數衝高到12,637點，但逢高遇到賣壓而下滑，午盤還下滑至平盤附近。

今日表現強勢者以生技股為最亮眼，尤其是口罩概念股的恆大（1325）、康那香（9919）、南六（6504）、聚隆（1466）等股更亮燈漲停，其他如：太景*-KY（4157）、國光生（4142）、亞諾法（4133）、盛弘（8403）等股也呈現上揚走勢。

矽力-KY（6415）、聯電（2303）、欣興（3037）、圓展（3669）、圓剛（2417）、家登（3680）、華通（2313）等科技股今日表現不錯，傳產族群的長榮（2603）、中興電（1513）、力麗（1444）及世紀鋼（9958）也走強。

群益投顧說，短期國際局勢變數太多，例如，美國總統大選、雙十國慶連假兩岸局勢變化，大盤可能繼續量縮格局，可酌量操作少數有資金聚焦和法人連買的個股。

台股 科技股

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