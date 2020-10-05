快訊

今增1例境外！30多歲女赴菲律賓工作染疫 返台後確診

內政部：數位身分證2021年7月啟動全面換發

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股進場黃金密碼？這個殖利率布局 隔年雙位數報酬

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
台股殖利率及報酬率比較表。資料來源：證交所。統計至2020年8月底
台股殖利率及報酬率比較表。資料來源：證交所。統計至2020年8月底

市場上常言，台股殖利率4%是甜蜜買點，統計顯示，若在台股殖利率4%以上布局，進場後的績效確實較佳；2003年來共計台股有九個年度平均殖利率4%以上，隔年將近九成的機率有雙位數報酬。目前台股殖利率約3.5%，若十月震盪有低點可留意機會。

國內利率隨全球直落，台股3%-4%殖利率成為資金新去處，其中，不少法人認為最佳進場點，是股市殖利率達4%以上，若能有5%更好。統計來看，4%確實能做為進場的參考點。

證交所統計，台股過去在2004、2005、2006、2007、2008、2011、2012、2015、2016、2018九個年度平均殖利率4%以上，若在該時進場，隔年除了2007-2008年碰上金融海嘯大衰退，其餘均能獲取雙位數報酬率，勝率近九成。

如2004年台股殖利率4.38%，隔年大盤報酬率為10.88%；2005年殖利率仍達4%以上，此時進場於2006年也有26.1%報酬率。而在2009年殖利率達9%高峰時布局（因台股大跌），隔年報酬率更繳出79%的紀錄。至於最近時點如2018年台股殖利率有4.77%，2019年報酬率為31.26%。

相對地，台股殖利率4%以下，六次中於隔年獲取雙位數報酬率的次數為兩次，正報酬則有四次，勝率分為33%、66%，投資勝率仍有六成以上。

對此法人分析，多數投資人無法直接獲取台股報酬，自行選股又有擇時擇股挑戰，想參與台股成長不妨參考能常常跑贏大盤、績效口碑不錯的台股基金。

透過定期定額還能分散成本，譬如目前台股殖利率雖低於4%，按經驗應待殖利率提高時進場（需要擇時），不過除此之外，持續扣款扣到低點也能將成本降低，達到相當於殖利率4%以上的投資效果（優勢是不擇時）。

近期美股震盪，台股十月波動機率高，法人建議投資人可善用前述兩方法牟利。至於挑選上，大型龍頭股多有與大盤相近或優於大盤的績效，龍頭基金可優先參考。

台股 殖利率

延伸閱讀

台股衝高後漲勢收斂 盤中季線得而復失

交易黃金新顯學 元大期推黃金全系列商品

0056人氣再衝破29萬人 預計10月8日公告配息

台積電15日法說會 法人曝「支撐價」可布局

相關新聞

台股開高走低 收盤漲32.67點收12,548

台股今（5）日開高走低，收盤指數為12,548.28點，上漲32.67點，成交量為1,479.18億元。

台股進場黃金密碼？這個殖利率布局 隔年雙位數報酬

市場上常言，台股殖利率4%是甜蜜買點，統計顯示，若在台股殖利率4%以上布局，進場後的績效確實較佳；2003年來共計台股有...

台股衝高後漲勢收斂 盤中季線得而復失

美國總統川普確診利空淡化，台股歷經中秋連假後開盤，躲過市場恐慌時刻，今天早盤衝高至12637.62點，漲逾120點，但隨...

新冠病毒攻破白宮防線 口罩股成人氣指標

新冠病毒攻破白宮防線，美國總統川普確診新冠肺炎，不過，台股在國慶買盤進場護航下，早盤逆勢大漲，其中，口罩概念股因川普染疫...

美聯準會未來兩年不升息 台股資金面依舊正面看待

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美國大選前帶來的不確定性，雖然會對盤勢帶來影響，但中長期來看，台股零利率有利資金行情，...

櫃買半導體領航報酬指數 精選上櫃半導體公司入列

櫃買中心新編櫃買半導體領航報酬指數(IR0140)今（5）日正式發布並計算傳輸盤中即時指數。

台積電早盤收復月線 市值衝11.35兆元

蘋果iPhone 12上市時程逼近，市場預期可望在10月中旬發表，推升台積電（2330）5奈米產能提前滿載，法人看好第4...

川普染疫 口罩概念股勁揚

美國總統川普染疫引起世界關注，台股的口罩概念股今（5）日趁勢崛起，康那香（9919）、恆大（1325）及聚隆（1466）...

川普露面報平安 台股開盤上漲52.27點

台股今（5）日開盤上漲52.27點，開盤指數為12,567.88點，因美國總統川普染疫情況較明朗，市場氛圍略轉為樂觀。

川普確診利空 市場屏息關注台股

美國總統川普確診新冠肺炎，美股2日那斯達克指數挫逾2%，市場密切關注台股今天開盤表現，投顧表示，加上美國選舉變數、兩岸關...

防疫族群 躍市場熱點

美國總統川普感染新冠肺炎，有望讓美國民眾的防疫意識抬頭，國內防疫概念股均可望同步受惠。

外資：近期美台走勢不同調

美國總統川普染疫引發美股大震盪，內外資法人也紛紛為此舉行內部線上會議商討情勢可能的演變。其中，外資認為，近來美台股市脫鉤...

熱門新聞

日月光封測急單 湧進

IC設計千金股齊步勁揚 矽力-KY亮燈漲停

大爆發！台積電資本支出拚三度上修 上看200億美元

抗震強勢股／達能、茂迪 商機可期

台股遇黑天鵝 偏多氛圍不變

大立光8日法說 外資五問

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。