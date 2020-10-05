台股進場黃金密碼？這個殖利率布局 隔年雙位數報酬

市場上常言，台股殖利率4%是甜蜜買點，統計顯示，若在台股殖利率4%以上布局，進場後的績效確實較佳；2003年來共計台股有九個年度平均殖利率4%以上，隔年將近九成的機率有雙位數報酬。目前台股殖利率約3.5%，若十月震盪有低點可留意機會。

國內利率隨全球直落，台股3%-4%殖利率成為資金新去處，其中，不少法人認為最佳進場點，是股市殖利率達4%以上，若能有5%更好。統計來看，4%確實能做為進場的參考點。

證交所統計，台股過去在2004、2005、2006、2007、2008、2011、2012、2015、2016、2018九個年度平均殖利率4%以上，若在該時進場，隔年除了2007-2008年碰上金融海嘯大衰退，其餘均能獲取雙位數報酬率，勝率近九成。

如2004年台股殖利率4.38%，隔年大盤報酬率為10.88%；2005年殖利率仍達4%以上，此時進場於2006年也有26.1%報酬率。而在2009年殖利率達9%高峰時布局（因台股大跌），隔年報酬率更繳出79%的紀錄。至於最近時點如2018年台股殖利率有4.77%，2019年報酬率為31.26%。

相對地，台股殖利率4%以下，六次中於隔年獲取雙位數報酬率的次數為兩次，正報酬則有四次，勝率分為33%、66%，投資勝率仍有六成以上。

對此法人分析，多數投資人無法直接獲取台股報酬，自行選股又有擇時擇股挑戰，想參與台股成長不妨參考能常常跑贏大盤、績效口碑不錯的台股基金。

透過定期定額還能分散成本，譬如目前台股殖利率雖低於4%，按經驗應待殖利率提高時進場（需要擇時），不過除此之外，持續扣款扣到低點也能將成本降低，達到相當於殖利率4%以上的投資效果（優勢是不擇時）。

近期美股震盪，台股十月波動機率高，法人建議投資人可善用前述兩方法牟利。至於挑選上，大型龍頭股多有與大盤相近或優於大盤的績效，龍頭基金可優先參考。