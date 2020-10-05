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新股抽籤又來了！這一檔承銷價96.9元 中籤獲利估逾5萬

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
左為軒郁國際董事長胡蕙郁、右為總經理楊尚軒。 記者林海／攝影
左為軒郁國際董事長胡蕙郁、右為總經理楊尚軒。 記者林海／攝影

軒郁（6703）上櫃前競價拍賣今（5）日完成競價開標，最低得標價格為每股123元，最高得標價格為每股200元，得標加權平均價格為每股125.3元，承銷價訂為96.9元。10月7日至12日為公開申購期間；10月14日為公開抽籤日。軒郁興櫃價今盤中來到150元，價差達53.1元，換言之，抽中新股投資人有機會一張賺逾5萬。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，軒郁國際辦理競價拍賣股數2,040千股，公開申購股數為757千股，本次參與投標之合格標單共3,256筆，合格投標數量為21,146千股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，最低與最高得標價格分別為每股123與200元，得標加權平均價格為每股125.3元，承銷價則訂為96.9元。軒郁國際競價拍賣最低得標價格為123元，本次辦理公開申購價格為96.9元，10月7日至12日為公開申購期間；10月14日為公開抽籤日。

軒郁目前有為人熟知的「SEXYLOOK」西西露、「MIRAE」未來美、「Dr. May」美博士、「LUDEYA」露蒂雅等四大美妝品牌及「Simply」新普利、「M2」輕次方二個機能保健食品品牌，未來將持續拓展東南亞市場的跨境電商業務，並成立生技保健研發部門，攜手國際保健食品大廠共同合作開發新的保健食品。

軒郁國際去年度及今年上半年度營收分別為10.31億元及5.87億元，每股稅後純益分別為5.17元及4.10元，上半年EPS已逼近去年全年度的八成，全年獲利表現可期。

保健食品 跨境電商

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