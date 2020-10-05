新冠病毒攻破白宮防線 口罩股成人氣指標

新冠病毒攻破白宮防線，美國總統川普確診新冠肺炎，不過，台股在國慶買盤進場護航下，早盤逆勢大漲，其中，口罩概念股因川普染疫，成為買盤關注標的，包括興櫃股的敏成（4431）盤中來到130.5元，漲幅逾10%，南六（6504）、康那香（9919）早盤股價攻頂，成為多方人氣焦點。

法人表示，川普染疫消息傳出，顯示美國疫情肆虐嚴重，不再僅集中在特地區域，而是每個州都在延燒，隨著各州新增病例數持續創高，全美累積確診病例超過700萬，且利用疫苗控制疫情仍充滿未知變數，全球口罩需求短期內看不到下滑跡象，有利口罩相關廠商接單與出貨。

看好全球需求持續增溫，口罩廠的上下游也持續擴充產線。敏成第3季啟用新產線，產能除持續配合政府定額徵用供國內防疫使用到年底，其餘產量將售予國內廠商，以及消化來自過去長期合作國外客戶的訂單。此外，配合台美防疫合作，敏成與防疫國家隊成員合作，計劃輸出成功模式，將前往美國設廠，目前亦與東南亞國家洽談設立PPE（Personal Protective Equipment）產業鏈。

康那香本月起在16台高速口罩設備生產加入下，日產能可達400萬片，此外，公司也開發口罩生產設備整廠輸出業務，可達到快速投產的目的。

南六口罩產線亦不斷擴增，規劃年底前產線可擴增至30條。