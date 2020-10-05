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櫃買半導體領航報酬指數 精選上櫃半導體公司入列

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

櫃買中心新編櫃買半導體領航報酬指數(IR0140)今（5）日正式發布並計算傳輸盤中即時指數。

櫃買中心積極在指數業務開創雙贏局面，除力求彰顯特色產業推升優質上櫃公司能見度外，同時融入投資人視野及需求開發具投資潛力的市場區塊。半導體族群位居台灣電子產業領導角色，半導體類股市值在整體櫃買市場占比更逾三成以上，與資本市場的動向息息相關，向來是投資人關注的投資焦點。

這次櫃買中心新編櫃買半導體領航報酬指數，以櫃買富櫃200指數成分股中屬半導體產業者為母體，從中挑選流通市值前10大且符合特定財務表現指標者編製，提供投資人追蹤上櫃市場半導體族群績效之最佳代表指數。

觀察最新一次季審後成分股名單，分別為穩懋、環球晶、世界、譜瑞-KY、中美晶、群聯、頎邦、力旺、信驊及原相等個股，囊括半導體產業上、中、下游具代表性公司，其中，多家公司更為5G產業相關個股，透過指數編製原則結合產業前景、市場交易趨勢、流動性及營運績效等環節，投資人關注此檔指數走勢及其成分股業績變化，即能掌握最新上櫃半導體產業投資趨勢。

櫃買中心利用歷史資料進行指數回溯測試，櫃買半導體領航報酬指數自2015年12月31日至2020年8月31日止，指數總報酬達148%，優於同期間櫃買市場大盤。櫃買中心表示，未來櫃買半導體領航報酬指數會與富櫃200指數同步按季審核成分股，目前已預定作為ETN之追蹤標的，未來投資人可善加利用追蹤該檔指數之指數化商品，輕鬆配置半導體產業抓住投資趨勢。

櫃買中心 半導體 個股

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