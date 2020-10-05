台積電早盤收復月線 市值衝11.35兆元

蘋果iPhone 12上市時程逼近，市場預期可望在10月中旬發表，推升台積電（2330）5奈米產能提前滿載，法人看好第4季單月營收可望再創新高，台積電今(5)日早盤以438元開高，一舉收復月線，上漲5元，市值衝達11兆3,575億元。

美股上周五收跌，美國總統川普確診感染新冠肺炎，增加市場變數，台積電ADR上周五收跌2.2%，收在80.8美元，台積電上周在中秋連假前，外資則是連四買，投信連三買，自營商也轉買超，今日早盤以438元開高，推升台股大盤表現，一舉收復月線，盤中漲幅略縮至0.46%。

蘋果新機iPhone 12上市前積極拉貨，市場傳出台積電5奈米產能約有18萬片供應給蘋果，其餘產能的客戶還有超微、高通等，5奈米產能滿載，法人看好台積電第4季營運，台積電預計10月8日公布9月營收，法人預期仍有再創高的機會。