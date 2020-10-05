川普露面報平安 台股開盤上漲52.27點

台股今（5）日開盤上漲52.27點，開盤指數為12,567.88點，因美國總統川普染疫情況較明朗，市場氛圍略轉為樂觀。

第一金投顧說，川普確診消息傳出後，全球股市下跌，美股、日股後來跌幅收斂，投資人不用過度恐慌，台股在國家隊、新台幣強勢、電子股具業績支撐、四機（蘋果新機、遊戲機、電視機、計算機）題材，加上前波打兩隻腳的低點（12,144、12,149）在節前回測並沒有再跌破，預料在國家隊護盤下，看好萬二有支撐。可留意短線盤面主流的晶圓代工、二線 IC 設計、太陽能、蘋概、車用族群。

上周五(2日)美股四大指數呈現下跌。中秋節期間，美國四大指數累積漲跌幅：道瓊指數+0.84%，標普500 0.39%，那斯達克指數-0.09%，費半指數-0.95%。台積電ADR+0.36%，聯電ADR +1.69%。