財金部會 盯緊節後開盤

美國總統川普確診震驚全球股市，財金部會緊盯今（5）日台股開盤情況，國安基金目前仍在授權期間，必要時隨時可進場；國安基金12日召開例會，也會視川普確診後續對國內外股市影響情況，評估是否退場，並由委員會作最後決定。

上周川普傳出確診後，全球股市聞訊下挫，台股因逢中秋節連假休市，今天開盤恐面臨補跌壓力，財金部會將密切關注台股動向。

川普確診消息傳出後，雖逢連假期間，金管會高層仍指示相關幕僚注意美股、亞股後續情況，金管會官員表示，美股及亞股受衝擊下跌，但除那斯達克外，其餘市場跌幅都不算大，仍須密切關注後續發展。

財政部官員說，國安基金目前仍在授權護盤期間，市場若有任何異常狀況，國安基金隨時可以進場護盤。

至於下周一（12日）國安基金將召開例行委員會議，市場關注，這次國安基金會繼續授權？還是繼續授權護盤？財政部官員表示，須由委員會討論決定。

官員表示，基於兩大理由，這次例會行政部門認為可以評估是否退場，但又碰到川普確診，增添新變數。

本周將是觀察重點，如果川普病情穩定，對股市影響有限，國安基金退場機率升高；但如果川普確診後身體狀況不佳，對股市衝擊加大，國安基金繼續授權的可能性將大增。