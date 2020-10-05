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防疫族群 躍市場熱點
美國總統川普感染新冠肺炎，有望讓美國民眾的防疫意識抬頭，國內防疫概念股均可望同步受惠。
盛弘集團董事長楊弘仁昨（4）日表示，集團旗下敏成計畫至美國南加州設立熔噴布廠，共要設立四條生產線，可滿足下游日產800萬片口罩。
至於檢測方面，由台康、寶齡富錦及安肽生醫共同開發的抗原快篩試劑，目前也正申請歐美查驗登記，爭取儘快在西方市場上市，台康昨日表示，包括中東及非洲市場，近期也有機會獲准到當地銷售。另一家快篩試劑廠金萬林，開發的PCR新冠檢測試劑，日前已獲美國食品藥物管理局（FDA）的IVD緊急授權認證。
藥物方面，生華科的抗疫新藥Silmitasertib透過美國醫療機構Banner Health進行緊急治療人體臨床試驗，第一位重症患者9月3日康復出院後，目前EIND仍在進行中；但是Banner Health已準備提出下一階段、研究者發起主導的臨床試驗，臨床人數40人。
太景*-KY昨日也公告，太景的抗流感病毒新藥，已向美國食品藥品監督管理局（FDA）申請人體臨床試驗審查（IND）。
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