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台股遇黑天鵝 偏多氛圍不變

經濟日報 / 記者王奐敏／台北報導
圖／經濟日報提供
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10月股市行情在美總統大選、疫情擴散等不確定性下，顯得詭譎多變，加上美國總統川普染疫，更為市場投下高度不確定變數。三大官股券商指出，美股電子盤並沒有繼續大跌，加上美國超級財報周助陣，通常都會有優於預期的表現，市場偏多氛圍不變，預期指數後續有機會劍指月線反壓12,648點。

三大官股券商投顧董事長包括兆豐國際投顧董事長李秀利、華南投顧董事長儲祥生、第一金投顧董事長陳奕光指出，國際股市方面，美股還是動見觀瞻。不過初步來看，川普染疫訊息發酵之後，美股電子盤跌幅沒有繼續擴大，經濟數據、企業獲利才是重點，加上美股即將迎來超級財報周，基本面的好轉，將有助於支撐美股向上。

針對川普染疫事件，李秀利分析，美國政府不至於停擺，且川普在治癒的過程中，還能想盡辦法讓媒體焦點都在他身上，更能營造勇者形象，站在主動的一方。另一方面，無論第二次美國總統大選辯論能否順利進行，都不會導致投票延期，因為電子通訊投票已經開始。

此外，由於川普染疫，反而美中之間互相的口水戰減少，緊張的程度會相對降低，美中貿易戰可能暫時不會有進度，出現空窗期，陸股甚至有機會迎來第二階段的反彈；而美國疫情雖然確診人數上升，死亡率仍是下降的，病毒若流感化，美股也會相對穩健。

台股方面，10月重要大事包括8日大立光法說、15日台積電法說，若能釋出正面訊息，將有助於化解一部分美股下跌的利空。市場預期是否正向，可以先觀察台積電的ADR，只要股價沒有跌太多，即便台股壓回震盪整理，也應有所支撐。

預期台股指數第一道支撐關卡是8月20日的低點12,144點，第二道就是萬二支撐，只要未跌破，就還能維持在之前萬二到萬三之間的大區間震盪格局。

三大官股券商投顧董事長補充，國發會公布8月景氣燈號轉為綠燈，結束了連續五個月的黃藍燈，反映國內經濟漸趨穩定，加上VIX恐慌指數也沒有太誇張的暴衝，市場如果對基本面具信心，2018年10月股災的情形就不會重演。

美股 川普 台積電

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