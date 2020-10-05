外資：近期美台走勢不同調

美國總統川普染疫引發美股大震盪，內外資法人也紛紛為此舉行內部線上會議商討情勢可能的演變。其中，外資認為，近來美台股市脫鉤，台股在基本面亮眼表現下，加上國家隊蓄勢待發，預期台股即便拉回，也低檔有守，短線仍以區間震盪格局為主。

川普染疫的消息於台北時間10月2日下午獲得證實，立刻成為全球頭版新聞，並重挫當日美股表現。美股盤中劇烈震盪，道瓊指數雖一度重挫逾500點，不過終場僅下跌134點、跌幅0.48%，那斯達克指數與費半指數則分別下挫2.22%與3.08%。至於台積電與聯電ADR，則下跌2.2%與2.6%。

對於美股表現疲軟，市場對於今日的台股表現紛紛抱持保守看法。

不過，外資法人認為，從基本面來看，台股目前的股息殖利率達3.67%、居全球第三，加上美台股市近來明顯不同調，台股「跟漲不太跟跌」，又有國家隊護持，使得台股支撐強勁，即便拉回，也將低檔有守，短線行情仍以區間震盪格局機率較高。