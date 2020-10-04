台股12,500點攻防戰 「趨勢型成長股」抗震

台股周線由黑翻紅，指數上演12,500點攻防戰；法人4日表示，時序步入第4季之後，台股將面臨季報檢視、法說會登場及產業調整的考驗，投資人可擇優布局「趨勢型成長股」，等待盤勢反彈契機。

上周三台股為中秋連假前最後一個交易日，交投清淡，不過，台積電仍引領電子股上攻，聯電、大立光同步扮演撐盤主帥，帶動指數一度上漲百點，終場漲點收斂至47點，收在12,515點，成交值僅1,361億元，周線順利收紅，但月線連二黑。

兆豐國際投顧董事長李秀利表示，中秋節過四天連假，不過台股上周在台積電及聯電，加上金融股帶動下，從12,149點反彈，企圖站回季線約12,600點，惟成交量縮。

且融資餘額近日來到約1,520億元附近，明顯下降至約近一個月來低水位，市場抱股意願不高，當沖依然盛行，接下來將面臨10日線與季線及月線與季線的死亡交叉；就技術面而言，短線必須先站回季線約12,600點，台股盤勢才有機會重新轉強。

在操作策略上，李秀利指出，中秋連假過後，投資人除了應關注美股走勢外，美國大選風向也是一大重點，加上緊接著還有雙十國慶連假，短期量能估難以快速回升，可以留意9月營收佳、第3季獲利可望繳佳績的個股。

台新投顧副總黃文清則指出，當前在盤勢震盪整理的格局下，個股表現差異甚大，操作上仍以選股為致勝關鍵，建議聚焦基本面與展望正向、具趨勢型成長動能的族群，擇優分批布局。

短線指數仍會受到不確定性的雜音干擾，現階段應以「趨勢型成長股」為首要考量，投資人操作上可聚焦中長線成長性。

由於這些「趨勢型成長股」，普偏具備長期競爭力、展望正向與產業能見度高等特點，相對較有表現機會。

例如國巨、和泰車、聯詠、家登、桂盟、智邦、奇力新、台數科、同欣電、中天、世界等，近五個交易日股價強勢上漲，今年上半年每股稅後純益（EPS）在1.5元以上，且法人預估全年EPS超過3元。

整體而言，投資人近期操作宜謹慎，而考量現階段市場風險意識，仍建議避開高本益比個股，因其若面對國際利空訊息，可能將會有較大回檔的空間。