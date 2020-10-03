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大戶狂賣怎麼辦？高股息ETF除息前 必看三指標

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
主要配息型ETF千張大戶持股變化。 資料來源／CMoney。採股價計算
主要配息型ETF千張大戶持股變化。 資料來源／CMoney。採股價計算

台股第4季迎接高股息ETF除息季，近期盤勢震盪，ETF紛紛出現「大戶落跑」跡象，甚至有散戶愈買、大戶愈跑的狀況，對此法人指出，究竟要不要參與高股息ETF除息行情，可從三指標著手。

美國總統川普意外染「疫」，引發投資人對「紅色獵殺十月」的隱憂，在此之前有敏感度的大戶已著眼大盤高漲，提早撤出股市，反映在台股受到關注的高股息ETF，紛紛出現大戶落跑，與散戶不斷買進的趨勢相反。

從集保結算所資料看，8月底到9月底的一個月時間，主要台股配息型的ETF都出現千張以上大戶減碼，特別是散戶人氣最高的國泰永續高股息，大戶比例從15%，砍半到7.3%，減幅最大高達7.31個百分點。其他則減少3個百分點內，反映盤勢不穩讓很多大戶不等除息就先落袋為安。

由於大戶動向動見觀瞻，投資人不免關心，要不要跟大戶一樣先跑？還是逢跌買進等除息？

對此資產管理業者分析，許多投資人買配息ETF的目的就是領息，也有人看準填息而參與除息，大戶指標雖然重要，有大戶加持的ETF，多代表基金表現穩定能留住大戶，但不是投資決策唯一指標，建議投資人還能搭配三指標決定。

首先是個人的投資目標，也是最重要的指標，誠如前述分析，有人買高股息ETF是為了退休，從長計議。此類投資通常追求現金流，領的股息愈多愈好，那麼股價下跌時，應積極建立部位，既降低平均成本又能拉高持股殖利率。

相對地，著眼短期價差或填息動能，前者適合在低檔爆大量或下跌波段分批買進，後者則適合除息當天布局。

其次是ETF績效表現，雖然過去的績效不代表未來保證，但對於追蹤指數的ETF來說，歷史績效仍很大程度地反映一支指數的動能。除了不同天期的績效，還有填息表現也能參考，常跑贏大盤、常領先同型ETF、常填息都是績優ETF特性。

如以本篇統計的大戶期間來看，8月28日至9月30日間，台股下跌2.2%，其中，權王台積電跌2.47%，跌比大盤多，但此期間有較多大型股的ETF仍相對穩健，如元大台灣50只下跌1.4%、元大臺灣ESG永續和富邦台50都跌1.5%、富邦公司治理跌1.6%。另外，元大台灣高息低波跌2%也優於大盤。

上述元大台灣50、富邦台50、富邦公司治理、元大台灣高息低波等也都有除息必填息的紀錄。

不過，若是金融股比重太高，反而成為績效劣勢，持有金融股近六成的國泰股利精選30近一月跌幅高達3.3%排倒數，金融股有兩成的國泰永續高股息也跌2.7%，與高電子股比重的元大高股息相當。由於外資不斷賣超又有降息壓力籠罩金融股，金融股買愈多不見得是低波動、高穩健的保證，還可能落後大盤。

第三是大戶持股狀況，雖然多數高股息ETF都被減碼，但仍要搭配大戶持股比例進行檢視。若大戶減碼比例不大，持續持有一半以上股數，ETF籌碼仍算是穩定。

依集保結算所統計，目前大戶仍掌握一半以上籌碼的配息型ETF，包括元大台灣50、富邦臺灣優質高息、元大台灣高息低波、及FH富時高息低波。其中，除了元大台灣50今年度已除息完畢，元大台灣高息低波和FH富時高息低波交易量相對少，較適合想追求穩定高息又不排斥冷門產品的投資人。

高股息 ETF 元大

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