股海自由行／大盤變數增 緊盯兩風向球

2020年美國總統選舉將於11月3日舉行，僅剩一個月，美國總統川普突然丟出染疫的震撼彈，選情不確定性加大，也對全球股市不利。短期間的觀察重點，一是選舉時程是否改變，二是川普病情的變化。

選舉時程理論上應不會變動，除非民主黨候選人拜登也染疫；川普的病情以統計數字來看，年長者染疫的死亡率偏高，市場也擔心萬一川普病情惡化，會使得選舉情勢更加複雜，讓落後的川普與拜登的民調差距擴大。向來輕忽防疫的川普自打嘴巴，也恐逼迫川普再拋出極端議題轉移焦點，讓全球股市更加動盪。當然，若川普快速康復，也可藉此證明疫情如他所言並不嚴重，扭轉屈居下風的劣勢。

以各家民調來看，目前民主黨候選人拜登領先，但未穩操勝算。現任總統川普的全國民調支持度僅42.9%，落後拜登高達6.5個百分點，但賭盤賠率顯示川普的當選機率於8月之後快速增加達46%，出現不小分歧。目前恐慌指標VIX的10月與11月期貨亦出現異常走高的現象，反映市場對選情的高度不確定性。

川普整體民調落後，但其勝率可能與民調脫鉤，主要是美國特有的選舉人制度。自20世紀以來，美國共出現兩位普選得票率低卻贏得大選的總統候選人，分別為2000年的小布希以及2016年的川普。本次選舉川普依然把選戰重心擺在關鍵州的選舉人票，而非普選。

另外，川普的爭議形象使其在保守共和黨內以及中間選民的隱性支持者眾多，也是民調較低的主因。我們認為川普選情後市看漲，因在選民最重視的議題中，經濟與疫情控制兩方面不符期待的表現，是讓他自3月後選情轉壞的關鍵因素。但這兩項指標已從8月開始谷底翻揚，新增確診與死亡人數已大幅改善，失業率亦從4月的高點14.7%下降到8月的8.4%。

20世紀以來，美國僅在2000年小布希對高爾時發生選舉爭議，當時布希在佛羅里達州僅以1,784張選票的領先拿下關鍵25張選舉人票取得勝利。過小的差距最終引發計票爭議，直到聯邦最高法院介入，才終止長達一個月的爭議事件。目前2020年選情尚未明朗，未來不排除若干州出現得票率差距甚小，並成為最終選舉勝負的爭議焦點。

2000年的選舉爭議使S&P500最高跌幅為8.2%，若此次選舉產生爭議，我們認為會是風險資產的買點，因為美國具備完整的法律體系解決爭端，支撐股市的正面因素也未消失。

川普與拜登的政見與行事風格對股市而言，都是利弊並陳。川普「成長至上」的施政方針有利於股市，但難以預測的對外政策，增加地緣政治風險。拜登作為建制派的政治家，老成持重的行事風格有利於舒緩國際緊張情勢，但其左傾的政策主張一旦落實，對股市有實質的影響。拜登當選可能短線不利美國股市，但對國際股市，尤其中國大陸，將有助益。川普當選則影響相對較小。

儘管拜登可能獲勝，但民主黨「整碗端去」才是對股市最不利的結果，因民主黨若無法取得參、眾議院院的多數，拜登即使當選也難以落實其左傾的政策主張。

不論何人勝出，我們仍維持對未來一年股市樂觀的看法。3月下旬至今推升股市的原因有二：1.極低的利率；2.與經濟脫鉤的優異企業獲利。

我們認為許多投資人忽略了前者的重要性。聯準會於9月聯邦公開市場委員會（FOMC）表示，目前的低利率將至少維持到2023年底，且重述其「平均通膨目標」概念，意味不會輕易考慮升息。最後，與以往不同，上市企業獲利較過去具韌性，係因於：1.本次經濟衰退並非由長期的經濟失衡所導致，而是由突如其來的外生變數所觸發；2.本次經濟衰退對產業的衝擊並非全面性的，影響最大的為低端服務業，大市值產業如科技與醫療反而受惠；3.大型企業可利用科技改變經營模式，有效降低疫情的衝擊。