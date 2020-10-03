就市論勢／5G、雲端、伺服器 吸睛

盤勢分析

受到美股干擾，台股近期同樣震盪。來到2020年第4季，台股展望仍相對穩健，主因全球資金寬鬆、台灣基本面復甦及在中國去「美國化」下成為潛在受惠者，因此綜觀台股前三季表現，仍是全球主要股市中少數報酬率翻正的市場，且未來持續看俏。

近年來，面對每次經濟衰退，聯準會大多透過調降利率政策釋放更多流通貨幣來刺激經濟，但面對2019年末爆發的新冠肺炎，除持續寬鬆政策外，美方下了更多猛藥，包含支持企業發債、同時購入投資級債及ETF等來應對不確定的經濟市場。

投資建議

疫情持續延燒，美聯準會表態將維持低利率政策至2022年，先前的「縮表」還未結束、新的資金又釋出到市場上，全球資金不僅充沛，更可說是「淹腳目」，同時也帶來全球股市資金行情。聰明的資金當然是流向未來看俏的市場，台股就是其一。回補台股的原因有二：包含台灣市場基本面復甦，加上在美中摩擦下，中國去「美國化」，台股是潛在受惠者。

展望第4季，台股表現可期，投資人可尋找中長期結構性轉變和成長機會標的。

可伺機布局中國去「美國化」趨勢受惠的IC製造、設計、先進封裝類股，另外在疫情催化下，零接觸經濟的電子商務、電競產業也續熱絡，下半年通常是手機相關供應鏈旺季，可留意蘋果供應鏈，其中尤以5G最具話題性，預期相關零組件供應商受惠最大。長線而言，則持續看好5G、雲端伺服器、半導體等產業。

不過要特別注意，若中國半導體發展全面受制，未來中國的電子商務、物聯網、人工智慧、大數據、雲端運算、自駕車、智慧醫療、工業4.0、太空計劃等將全面受到拖累，導致經濟只能依賴傳統產業，將使其長期經濟發展不樂觀。