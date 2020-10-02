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川普確診陽性…怎麼辦？ 新冠肺炎中鏢後的選戰癱瘓與白宮混亂

飛沫可達4公尺！川普確診新冠肺炎 感染科醫：拜登危險了

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全球震驚！川普與妻確診 美股期貨暴跌500點

聯合報 / 記者何醒邦

台灣時間2日午間，美國總統川普宣布，他和第一夫人梅蘭妮亞新冠病毒檢測呈陽性。川普在推特上說：「今晚，我和梅蘭妮亞新冠病毒檢測呈陽性。我們將立即開始隔離和復原的程序。我們會一起度過此事！」

川普剛結束首場總統大選辯論後，接連搭機趕場造勢行程，不過他的親近幕僚希克斯（Hope Hicks）辯論後與川普搭上同班機，經檢測已確診新冠肺炎；仍在等待檢測結果的川普也宣布已開始進行隔離程序。

稍早川普在推特表示，他與梅蘭妮亞都確診新冠肺炎，會馬上開始隔離，並接受治療，強調「我們會一起度過難關」。

但在川普傳出染疫後，全球金融市場大震盪，截至台北時間下午1時多，除了道瓊期指跳水狂殺逾500點外，日股也紅翻黑、狂瀉逾160點；油價盤中重挫逾2.6%；市場資金轉戰黃金避險，推升金價一度急拉10美元，但目前仍在盤下震盪。

川普 梅蘭妮亞 肺炎

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