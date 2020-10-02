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食品、半導體 10月漲相佳
台股迎10月行情，按歷史經驗，食品類、半導體以及金融保險類股10月漲相最佳。法人分析，食品類股和半導體類股處在旺季階段，而營造國慶行情，金融股成為護盤指標，帶動10月表現不俗，建議投資人可以逢低布局食品股以及半導體類股。
根據CMoney統計，過去十年以來，10月上漲機率超過50%且平均漲幅最大的食品類股，平均有3.1%的漲幅，半導體類股也有2.8%的表現。
國泰證期顧問處協理簡伯儀認為，食品族群迎來節慶的旺季效應，像是中秋節、中國十一長假等等，推升買氣，此外，還受惠具備低價庫存優勢，將可望挹注業績表現，股價有表現機會。
相關食品股如味全（1201）、福壽、台榮、大統益以及興泰近期法人著墨不多，而聯華、佳格、卜蜂以及大成則是受到法人的調節，股價進行修正整理，有機會在旺季加持下，啟動漲勢。
而半導體族群則受惠美中科技戰，以及長線5G、AI發展，半導體成長動能亦可望延續，特別是成熟晶圓代工族群，加上受到疫情影響帶動漲價缺貨等題材，後市看好。
半導體族群9月以來法人買超前五名為聯電、旺宏、華邦電、南亞科以及頎邦，買超張數皆在3萬張以上，聯電更是挾著轉單題材，9月以來一口氣吸引三大法人買超11萬張，股價逆勢上漲，仍守穩所有均線支撐。
展望台股後市，台新投顧副總經理黃文清指出，台股現階段受到節前的觀望氣氛影響，呈現量縮震盪走勢，而下周也有雙十連假，預期還是呈現量縮震盪格局，待雙十連假結束後台股的成交量能才可望回升，然而11月的美國總統大選仍是現階段最大的不確定性因素，在選舉前皆難擺脫震盪走勢。
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