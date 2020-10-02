ETF人氣榜 高股息聚光

Yahoo奇摩股市日前公布第3季ETF爆紅榜，其中，受發行投信大力宣傳加上市場推波，國泰永續高股息（00878）才在第3季上市，就竄升網路搜尋第一名；元大台灣50、元大高股息則退居二、三名，富邦VIX、及元大S&P原油正2分列四、五名。

前五名中，就有兩檔與高股息相關，隱含存股與退休等議題成為股民最愛。

根據奇摩股市統計，第3季ETF爆紅榜（網路搜尋熱度），以當季掛牌的國泰永續高股息拿下第一，該ETF因上市後仍有高討論度，近一周受益人也超越「老大哥」元大台灣50、逼近16萬人，最高還是元大高股息28萬人。

其次二到五名分別為元大台灣50、元大高股息、富邦VIX、以及元大S&P原油正2；元大台灣50討論度略領先元大高股息，推估和該ETF第3季除息又火速填息有關。

值得注意是，國泰永續高股息雖有高人氣，但上市來仍處IPO價15元以下，有法人認為，該ETF人氣快速增長，可能也和績效有關，投資人攤低。主要搶進是一般散戶，大戶投資人上市後明顯減碼。

投資人對國泰永續高股息「配息」寄望甚深，是ETF竄紅最主要原因，不過該ETF上市後規模翻了兩倍，今年除權息僅參與一半。對此國泰投信已搶先出來呼籲投資人別期望太高，預期第二年才貼近指數。

接下來國泰永續高股息四次配息（季配息）投資人應有準備，較佳策略是有抱到第二年的規劃，否則可能因為短期配息或績效表現感到失望。

該ETF預計10月底評價首次配息，11月除息。此前人氣最高的元大高股息，率先評價和除息，2009-2019年該ETF連十次都填息，近一年配息率還創下6.2%紀錄。