就市論勢／5G iPhone鏈 能見度高

盤勢分析

近日因美股獲利了結賣壓衝擊科技與半導體類股，加上外資一路從8月賣超至9月，以及台股成交量表現偏弱，台股轉為震盪盤整格局，目前市場觀望氣氛濃厚，投資人靜待美國總統大選結果。

美中貿易後續發展為干擾盤勢之主要不確定性因素，所幸目前各國寬鬆政策持續、景氣仍逐漸轉佳，大盤回檔整理後的上漲力道仍在，不過台灣科技股短期股價仍可能受消息面影響繼續震盪，逢回建議往長期趨勢成長的產業布局。

投資建議

雖然全球新冠肺炎疫情持續，但在資金面仍然充裕的情況下，資金持續往長線成長題材靠攏。第4季能見度較高的產業為5G新iPhone、晶圓代工、中國5G手機、高速運算、功率元件、射頻元件以及電動自行車、塑化等相關類股。

蘋果5G IPhone新機推出前零組件的備貨需求在第4季陸續啟動，預估整體備貨力道將持續到明年農曆春節前，可望帶動蘋概股的表現。另外受到美中供應鏈斷鏈與供應鏈轉移，以及5G、高速運算產業趨勢快速發展的影響，明年淡季晶圓代工相關產業的價格預估將上漲，台灣晶圓代工廠可望受惠，因此看好相關類股。

由於8月起資金流向傳產，電子股類股股價受到壓抑，目前投資機會浮現，投資人可逢低布局包含5G iPhone、晶圓代工、IC設計、ABF載板等類股。