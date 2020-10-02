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散熱廠 衝刺NB、手機業績
國內散熱廠下半年業績成長重點主要聚焦在筆電、手機市場。其中，筆電市場受惠遠距教學、辦公趨勢興起，今年需求自第2季起就持續維持高檔，手機在歷經上半年低潮後，下半年因新品齊發，需求有望回升。
包括雙鴻（3324）、超眾、泰碩、奇鋐等四大散熱廠，目前都在全力趕工出貨筆電需要的散熱模組，從低單價的傳統熱管到高單價的薄型熱板，均在持續出貨，訂單能見度也比手機高不少。
手機方面，因今年新冠肺炎疫情干擾，上半年散熱模組出貨表現明顯遠不如去年同期，包括華為、三星等品牌均呈現衰退。不過，由於近期蘋果將發表新iPhone，加上明年初三星新款旗艦機種將上市，預料第4季手機散熱模組需求將略提升。
據悉，奇鋐已打入iPhone石墨片供應鏈，目前正積極出貨中。雙鴻、超眾、泰碩則是三星供應鏈，預料年底前將開始大量出貨，為明年三星新機預先備貨，出貨品項以熱板為主。
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