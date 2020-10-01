TDR股高溢價 查有無人為操作

台灣存託憑證（TDR）出現高溢價，11檔遭證交所採取特別處置措施，引發大批投資人不滿，金管會也出面示警，TDR市場價格已有不合理偏離，投資人要注意交易風險，至於是否有人為炒作等不法行為，證交所會調閱監視資料進行調查。

近來TDR價格飆漲，與第一上市地的原股價格相比，出現高溢價，最高溢價達3,535%，等於原股價格每股10元，在台灣的TDR要350元，依證交所規定，溢價八成以上就可採取相關處置措施。

證交所在9月24日宣布，針對11檔TDR採取特別處置處理，除了每60分撮合一次外，也採取預收款券、暫停融資券等措施，隔天導致相關個股全面跌停，引發投資人不滿，大批投資人湧入金管會臉書狂罵。

金管會證期局副局長郭佳君表示，TDR價格由市場決定，國內與國外原股價格具有連動關係，當多檔TDR溢價幅度過大時，投資風險明顯升高，有必要提醒投資人注意相關交易風險。

郭佳君強調，市場價格由供需雙方決定，無法預測，但當市場價格已有不合理偏離時，投資人就要注意風險，投資人若確實了解風險就不會追逐高價。

對於TDR高溢價情況，證交所一直有監控，7月就有些個股溢價比較高，證交所也多次採行注意、處置措施。郭佳君表示，主管機關主要是擔心，市場價格偏離太多，一旦價格反轉，投資人會承受損失，因此，透過處置措施等作法，提醒投資人注意。

至於外傳在證交所採取特別處置措施前一天有券商爆出大量交易？郭佳君表示，相關交易都有監視系統，對於近期TDR交易是否有涉及不法情事，會請證交所依監視制度進行查核，若發現任何人涉有不法交易情事，就會依相關規定辦理。